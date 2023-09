Milan-Lazio, le formazioni ufficiali: quante scelte a sorpresa per Pioli e Sarri

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio: Pioli fa una scelta a sorpresa in difesa. Scopriamo le scelte dei due allenatori.

Dopo il match delle 15:00 tra Lecce e Napoli, prosegue il sabato di Serie A con il big match delle 18:00 tra Milan e Lazio. Entrambe le compagini vorranno confermare i successi arrivati nel turno infrasettimanale rispettivamente contro il Cagliari e contro il Torino.

Sono uscite le formazioni ufficiali delle due squadre. Non mancano alcune scelte a sorpresa dei due tecnici che hanno dovuto fare i conti anche con l’impegno imminente in Champions League.

Le formazioni ufficiali di Milan-Lazio

Da qualche minuto sono uscite le formazioni ufficiali del match che si disputerà alle 18:00 a San Siro tra Milan e Lazio. Di seguito le scelte di Pioli e Sarri.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Leao, Giroud, Pulisic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Zaccagni, Castellanos, Felipe Anderson

Per il Diavolo sono da menzionare i rientri di Maignan, Leao e Giroud tra i titolari. Inoltre, Pioli ha scelto di schierare Kjaer da titolare al posto di Thiaw. Sarri, invece, non rinuncia a Romagnoli in difesa nonostante la frattura alle ossa nasali. A centrocampo non partono dall’inizio né Cataldi né Kamada, ma Rovella e Guendouzi. Infine, in attacco la scelta a sorpresa è Castellanos al posto di Immobile.