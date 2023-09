Milan, l’ex non dimentica il passato: ricordi da brividi

L’ex Milan non dimentica il suo passato in rossonero. I suoi ricordi sono da brividi.

In questa stagione il Milan vuole puntare alla seconda stella dopo la difficile passata stagione. L’obiettivo, infatti, è quello di tornare nuovamente a lottare per lo Scudetto come accaduto nel 2020-21. Tra i giocatori che facevano parte di quella rosa che poi si è laureata Campione d’Italia, seppur non con un ruolo determinante, c’è Samuel Castillejo.

L’esterno spagnolo nella sessione estiva di mercato è tornato nel Belpaese, ma questa volta vestirà la maglia del Sassuolo. Proprio nella conferenza stampa di presentazione con i neroverdi è tornato a parlare del suo passato con il Diavolo.

Le parole di Castillejo sul suo passato al Milan

Di seguito le parole di Samuel Castillejo sul Milan rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione con il Sassuolo.

“Il Milan per me è stato tutto, ho vissuto 4 anni lì. Per me è difficile spiegare il sentimento milanista, lo devi vivere e sentire. Io sono arrivato in un periodo in cui non c’era il Milan di adesso, poi ci sono stati cambi di allenatori, l’arrivo di Ibra e la vittoria dello Scudetto dopo tanti anni”.

Infine, il neo esterno del Sassuolo ha concluso il suo ricordo di quando vestiva la maglia rossonera parlando proprio dello Scudetto.

“Lo Scudetto è difficile, serve continuità durante tutto l’anno e all’inizio nessuno ci credeva. Quella è stata una stagione un po’ strana, non ho giocato tanto ma ci sono state delle partite in cui ho dato il mio contributo”.

Queste le parole di Castillejo sul suo passato al Milan.