Milan, Pioli spalle al muro: che guaio dalle nazionali, scelta forzata

Manca meno di una settimana alla sfida contro il Milan e per Stefano Pioli c’è grande preoccupazione attorno alle condizioni di un suo big.

Sabato pomeriggio andrà in scena una sfida delicatissima per tutta la città di Milano perché si disputerà il derby della Madonnina. In questa delicatissima sfida del quarto turno si metteranno di fronte le uniche due formazioni ancora a punteggio pieno in Serie A e quindi di conseguenza entrambe in testa alla classifica.

Oltre al predominio cittadino come di consueto in queste sfide, questa volta ci si giocherà quindi anche il primato del campionato. Chi vincerà potrà infatti proseguire la striscia di vittorie consecutive, infliggendo ai rivali cittadino una sconfitta doppiamente dolorosa. In casa Milan c’è però grande apprensione per le condizioni fisiche di un big rossonero e si spera arrivino delle notizie positive nelle prossime ore. In caso contrario si sta già scaldando un’alternativa.

Giroud a rischio per il derby, Pioli studia la contromossa: spazio per Jovic?

Come si legge sulle colonne dell’edizione odierna del Corriere dello Sport, in casa Milan si guarda con attenzione alle condizioni fisiche di Olivier Giroud. L’attaccante ex Arsenal e Chelsea si è infortunato alla caviglia giovedì sera nella sfida della sua Francia contro l’Irlanda. In questo momento non ci sono certezze per un possibile impiego del numero 9 rossonero nel derby in programma sabato.

Per questo motivo il tecnico milanista Stefano Pioli sta studiando tutte le opzioni di cui può disporre. Giroud infatti potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo anche nella giornata di giovedì quando mancherebbero però poco più di 48 ore al derby contro l’Inter. Con una partita così importante a ridosso del possibile rientro del centravanti transalpino, Pioli e il suo staff potrebbero decidere per un’alternativa.

In tal caso, una delle opzioni più probabili sarebbe quella che risponde al nome di Luka Jovic. Il centravanti serbo è arrivato in rossonero proprio per questi momenti in cui dovrebbe prendere il posto dell’espero numero 9. Ovviamente però, farlo esordire dal primo minuto in un match delicato come quello contro i nerazzurri di Simone Inzaghi potrebbe non essere ciò che Pioli aveva in mente al momento del suo acquisto.

Jovic è arrivato nelle ultimissime ore di mercato dalla Fiorentina dopo che il Diavolo aveva sondato moltissimi altri profili differenti come vice Giroud. Le prossime ore dei primi giorni della settimana che sta per iniziare saranno quindi fondamentali per comprendere le dinamiche dell’attacco del Milan in vista del derby.