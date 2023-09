Milan-Verona, cambia l’arbitro: Maresca sostituirà Marchetti

Cambia il direttore di gara del match di domani pomeriggio tra Milan e Verona. Non arbitrerà Marchetti, ma Maresca.

Domani pomeriggio il Milan scenderà nuovamente in campo a San Siro. I rossoneri ospiteranno il Verona per il match valevole per la quinta giornata di campionato. Il Diavolo dovrà tornare alla vittoria dopo i risultati, una sconfitta contro l’Inter e un pareggio contro il Newcastle, arrivati nell’ultima settimana.

Proprio in vista del match previsto domani pomeriggio alle 15:00, è arrivata nelle ultime ore una novità per quanto riguarda il direttore di gara. Ad arbitrare il match di San Siro, infatti, non sarà Marchetti ma Maresca.

Maresca arbitrerà Milan-Verona, sostituisce Marchetti

Cambia l’arbitro della gara di domani tra Milan e Verona. Con un comunicato ufficiale della Lega, infatti, è arrivato questo cambio: ad arbitrare il match non sarà più Marchetti della sezione di Ostia Lido, ma Maresca della sezione di Napoli.

Precedentemente l’arbitro napoletano era stato designato come quarto uomo del match di domani pomeriggio. Ora, invece, a prendere il suo posto sarà Camplone. Sono stati invece confermati sia gli assistenti – Rocca e Moro – sia il VAR e l’AVAR – Marini e Maggioni.