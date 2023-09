Okafor titolare contro il Verona? Pioli risponde in conferenza stampa

Le parole di Stefano Pioli durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Verona.

Domani pomeriggio alle 15:00, il Milan scenderà nuovamente in campo a San Siro nella sfida contro il Verona. Per i rossoneri sarà la terza sfida a Milano nell’arco di 8 giorni.

Il primo match è stato quello perso sabato scorso contro l’Inter per 5-1, il secondo è stato quello di martedì in Champions League pareggiato 0-0 contro il Newcastle e domani andrà in scena la quinta gara di campionato contro gli Scaligeri. Quest’oggi Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match.

Di seguito le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona.

Sulla sfida con il Verona

Vincere è sempre importante soprattutto per noi che veniamo da una sconfitta in campionato. Vogliamo affrontarla bene sin dall’inizio per vincere.

Su Okafor

Sto pensando di far le scelte per vincere la partita di domani, è giusto che i giocatori scalpitano per giocare. Logicamente ci saranno le 11 scelte e poi i vari innesti dalla panchina. Giocheremo così tanto che ci sarà spazio per tutti. La squadra è convinta di quello che fa ed è vogliosa di far la partita giusta.

Sulla sfida di domani

Sicuramente domani è un occasione per fare i tre punti. Il Verona, però, sta facendo bene nelle ultime uscite. Dobbiamo approcciarla bene perché è importante tornare a vincere domani.

Su Giroud

Sta molto bene, è un giocatore molto importante per la squadra e va gestito. Lui è in ottime condizioni, ci sarà tempo per gestirlo.

Sulla rosa

I ragazzi hanno qualità, disponibilità e i nuovi si sono integrati bene. Non è finito del tutto il tempo del loro innesto perché sono arrivati da campionati diversi. Son già pronti per dare tutto alla squadra.

Sul Newcastle

Abbiamo giocato 5 partite ufficiali e ci hanno dato certi risultati a livello di prestazioni. Dobbiamo crescere su certe cose che già conosciamo e dobbiamo trovare velocemente miglioramenti.

Su Jovic

Gli manca un po’ di ritmo, è motivato e sta bene. Non può avere un ampio minutaggio, ma avrà il suo spazio. Luka può darci soddisfazioni.

Su Leao

Leao sta facendo un percorso importante e sta facendo di tutto per trasformarsi da grandissimo giocatore che già è a campione. Dovrà imparare a gestire certe fasi del gioco, ma sta crescendo per gestire queste pressioni. Non mi va che si diano troppe responsabilità a un singolo giocatore. Noi ragioniamo dicendo che un errore di un singolo, è un errore di tutti. Noi stiamo crescendo e dagli errori dobbiamo migliorare.

Sulla preparazione

Un’idea di programmazione per distribuire bene le energie c’è sicuramente. Poi però ci sono le partite e le prestazioni dei giocatori che ti fanno capire su chi insistere di più.

Ancora sul Newcastle e su Leao

Volevamo assolutamente vincere, ma ci teniamo tante cose positive della partita. Ci teniamo anche gli errori fatti nel derby che ci aiuteranno a crescere nelle situazioni in cui ancora non siamo bravissimi. Rafa sta facendo di tutto per diventare un campione. A livello mentale e caratteriale, sta facendo dei passi in avanti importanti.

Sugli impegni ravvicinati

Stiamo cercando di lavorare per rendere migliore qualcosa che non sembra ideale.

Su Reijnders e Krunic

Reijnders potrebbe far rifiatare Krunic, ma lì potrebbe giocare anche Adli. A questo ci penseremo quando dovremo far rifiatare Rade. Non siamo assolutamente dipendenti da un singolo giocatore, ma siamo dipendenti dal gioco collettivo e dalle prestazioni del collettivo.

Su Florenzi

Lui è un titolare del Milan e può giocare sia da terzino destro sia da terzino sinistro. Se ci sarà l’occasione domani bene, altrimenti sarà la prossima partita.

Su Maignan

Potrà saltare due-tre partite o una sola. Bisognerà seguire l’evoluzione giorno dopo giorno, credo non sarà un infortunio lungo.

Su Chukwueze

Samu lo vogliamo molto aperto e ha bisogno di trovare i tempi e i movimenti adatti perché al Villareal giocava in modo differente. Sono soddisfatto della sua prestazione di martedì.

Su Kalulu

Seppur lieve, la lesione c’è. Credo che non ci sarà per le prossime tre partite.

Su Okafor e le difese chiuse

Dobbiamo avere più soluzioni, anche per affrontare squadre con la difesa chiusa. Non è detto che il Verona giocherà così, l’importante è non dare punti di riferimento.

Sulla rosa del Verona

Solo domani scopriremo come giocheranno. Finora sono stati molto aggressivi, dobbiamo avere la capacità e l’intelligenza di capire come giocheranno i nostri avversari e di conseguenza ci adegueremo.

