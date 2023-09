Scaroni: “C’è un clima da Milan”, poi a sorpresa sullo Stadio

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio tra Milan e Lazio. Le parole nel pre partita di Scaroni.

Tra pochi minuti scenderanno in campo Milan e Lazio nella sfida valevole per la settima giornata di campionato. Le due squadre vengono entrambe da una vittoria nel turno infrasettimanale e vorranno portare a casa i tre punti anche quest’oggi. Per il Diavolo ha parlato nel pre partita.

Di seguito le parole di Scaroni nel pre partita di Milan-Lazio a DAZN.

Mi sembra che ci sia un classico clima di coesione da Milan. Anche i nuovi giocatori si sono trovati molto bene. Poi ovviamente è Pioli che fa il ritmo per tutti, sono molto contento. Non solo abbiamo un risultato positivo che presenteremo all’assemblea dei soci, ma l’abbiamo a monte della campagna. Siamo riusciti ad aumentare i ricavi e diminuire i nostri conti. Abbiamo per la prima volta da tempo un risultato in nero.

Abbiamo presentato la domanda di variante al comune di San Donato. La variante non è mai tanta per quanto riguarda gli stadi. C’è una porta aperta per San Siro, ma noi stiamo andando a tutta su San Donato. I cambiamenti sono sempre positivi alla fine. Io credo sia positivo. Non dimentichiamo le cose buone che hanno fatto chi ci ha lasciato. Non dimentichiamo lo Scudetto vinto.