Verso il derby, il punto sugli infortuni: da Giroud a Theo

Il derby si avvicina e dalle parti di Milanello c’è preoccupazione per le condizioni dei giocatori alla presa con problemi fisici.

La sosta per le nazionali ha creato non pochi problemi al Milan di Stefano Pioli, che rimane in attesa di capire chi avrà a disposizione dei suoi o meno per la stracittadina milanese di sabato prossimo.

Per riepilogare, è in dubbio la presenza nel derby di Olivier Giroud, Theo Hernandez, Mike Maignan e Pierre Kalulu, i quali hanno accusato problemi fisici di diversa entità nel corso dell’ultima settimana.

Inter-Milan, le condizioni dei rossoneri infortunati: ottimismo per Giroud

Il Diavolo rischia dunque di arrivare pesantemente rimaneggiato alla sfida contro l’Inter, che già si preannuncia come cruciale ai fini del proseguimento stagionale in campionato.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto dall’infermeria rossonera, indicando chi tra i rossoneri sembrerebbe in grado di recuperare in tempo per sabato e chi, invece, potrebbe essere costretto a dare forfait.

Stando alla rosea, hanno più chances di giocare dal primo minuto Maignan e Giroud. Il portiere francese, ancora in ritiro con la Francia, sembra aver superato definitivamente il problema che lo ha costretto a saltare un allenamento agli ordini di Deschamps. Punta a rientrare in gruppo al più presto (probabilmente giovedì) il n°9 rossonero, il quale ha iniziato immediatamente le terapie a Milanello per smaltire la distorsione rimediata alla caviglia sinistra nel match contro l’Irlanda.

Filtra ottimismo anche per il pieno recupero di Theo Hernandez, che pare si stia allenando a parte in nazionale per pura precauzione. Diversa, invece, la situazione di Kalulu: l’infortunio muscolare rimediato al centro sportivo rossonero sembrerebbe essere più grave delle iniziali aspettative. Pertanto, tra i quattro francesi, l’ex Lione sembrerebbe l’indiziato principale a dover rinunciare al derby.