Verso Inter-Milan, buone notizie per Pioli: è successo oggi a Milanello

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli in vista del derby contro l’Inter, è successo quest’oggi a Milanello.

Si avvicina sempre più il fischio d’inizio del derby di Milano in programma sabato pomeriggio alle 18:00. Una stracittadina che si prospetta incandescente considerando che entrambe le compagini sono al primo posto in classifica a pari punti, 9.

L’avvicinamento delle due squadre a questo big match, però, non è stato lo stesso. I rossoneri, infatti, sono stati falcidiati dagli infortuni durante la sosta per le nazionali. I due che hanno destato maggiori preoccupazioni negli ultimi giorni sono stati Kalulu e Giroud. Scopriamo le ultime sui due calciatori francesi.

Le ultime su Kalulu e Giroud

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli dall’allenamento odierno. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Giroud ha lavorato con il gruppo e quindi al momento è pienamente recuperato. La sua condizione fisica sarà da valutare, ma per ora è il favorito per partire dal 1′ nel derby.

Per quanto riguarda Kalulu, invece, oggi si è allenato a parte e quindi non dovrebbe essere a disposizione per il derby. Al momento, infatti, la coppia difensiva centrale – considerando la squalifica di Tomori – dovrebbe essere composta da Kjaer e Thiaw. Infine, anche Pulisic e Musah – che sono tornati alla base sono nelle scorse ore dopo gli impegni con la nazionale statunitense – si sono subito allenati con il gruppo. L’ex esterno del Chelsea è quindi il candidato principale per partire dal 1′ nel tridente offensivo sulla fascia destra.