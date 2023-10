Bakayoko torna sul Milan, che bordata a Pioli: avete sentito?

Bakayoko è tornato sul passato al Milan e ha mandato una bordata a Pioli: le sue dichiarazioni.

Tiemoué Bakayoko era tornato al Milan, dopo l’esperienza nella stagione 2018-19, nell’estate del 2021. I rossoneri avevano acquisito il centrocampista francese dal Chelsea con la formula del prestito oneroso a 3 milioni di euro più diritto di riscatto fissato tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Il suo rendimento, però, è stato molto deludente considerando che in due stagioni abbia totalizzato appena 21 presenze tra le varie competizioni.

Pioli non l’ha mai considerato un giocatore centrale nel suo scacchiere e per questo la dirigenza rossonera non ha esercitato il riscatto. Ora al Lorient, il centrocampista classe 1994 è voluto tornare sul suo passato con la maglia del Diavolo.

Le parole di Bakayoko sul passato al Milan

Di seguito le dichiarazioni di Bakayoko sul suo trascorso al Milan ai microfoni de L’Equipe.

L’anno scorso, non ho avuto il tempo di gioco che desideravo. Ci sono molti fattori da considerare… non ho molto da dire sulle ragioni per cui non ho giocato.

Il centrocampista francese ha poi proseguito parlando anche del tecnico rossonero.

L’allenatore ha fatto delle scelte. C’è stata molta delusione, questo è certo: la carriera di un calciatore è fatta di alti e bassi, l’ho presa così e ho cercato di essere il più serio possibile durante gli allenamenti o quando potevano contare su di me, anche se non è stato spesso.

Il classe 1994 ha concluso la sua intervista dicendo che la scorsa è stata davvero una stagione difficile, ma ha voglia di metterla alle spalle e concentrarsi sul presente.