Calciomercato Milan, per il vice Giroud è sfida all’Inter!

Calciomercato Milan, sfida all’Inter per la caccia al vice Giroud

Domani sera il Milan sfiderà allo Stadio Maradona il Napoli. I rossoneri dovranno tornare a far risultato dopo le due sconfitte arrivate dopo la sosta per le nazionali. Per il Diavolo, però, non sarà affatto facile considerando anche i problemi in zona realizzativa. Gli uomini di Pioli, infatti, hanno segnato solo un gol – quello di Pulisic contro il Genoa allo scadere – nelle ultime 4 partite.

Ancora più in crisi, invece, c’è Giroud che non segna da otto partite – ovvero dalla sfida contro la Roma dell’1 settembre. La dirigenza rossonera è quindi pronta a intervenire sul mercato già a gennaio e l’intenzione è quella di accaparrarsi un giocatore su cui c’è anche l’Inter: Mehdi Taremi.

Il punto sulle trattative in attacco del Milan: Taremi già a gennaio?

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Milan a gennaio potrebbe puntare nuovamente a Mehdi Taremi come vice Giroud. Il contratto dell’iraniano scadrà al termine della stagione, ma il Porto non vuole privarsene già a gennaio. Sul giocatore, inoltre, c’è anche l’Inter.

Proprio nella giornata di ieri il vice allenatore dell’Iran ha dichiarato che a Taremi piacerebbe molto andare alla Beneamata, era contentissimo della notizia. “L’Inter poi ora è in testa alla classifica in Italia. Per lui è importante vedere come stanno bene i nerazzurri, gli piacerebbe molto andare in una squadra così. Si sente pronto per un’avventura così”. Razaei, inoltre, ha dichiarato che l’attaccante iraniano potrebbe far molto bene in coppia con Lautaro Martinez. “Parliamo di un attaccante fortissimo, insieme possono fare benissimo. Entrambi sanno tenere la palla e far salire la squadra, ma al contempo il Toro è letale nel gioco aereo e fa male negli inserimenti dietro la difesa: Taremi lo vedrei bene a giocargli intorno, tutto poi dipende da quello che pensa eventualmente Inzaghi”.

La dirigenza rossonera, però, investirà la maggior parte del suo budget per un attaccante di livello nell’estate 2024. Vari nomi sono sulla lista del Diavolo. Da David del Lille a Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord. Quest’ultimo è risultato decisivo anche nella sfida di Champions League giocata mercoledì contro la Lazio. L’attaccante classe 2001 ha realizzato una doppietta contro ai biancocelesti regalando così la vittoria ai suoi per 3-1. Ora, però, la dirigenza meneghina deve pensare al mercato di gennaio per trovare una soluzione che possa risolvere i problemi in zona gol.