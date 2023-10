Colpo di scena Milan, ritorno inatteso e tifosi spiazzati

Calciomercato Milan, colpo si scena che spiazza i tifosi: ritorno inatteso.

Il Milan questa sera alle 20:45 sfiderà il Napoli allo Stadio Maradona. I rossoneri devono mettere da parte le ultime due sconfitte dopo la sosta per riprendere la corsa scudetto. Per il club meneghino non sarà affatto semplice considerando che i partenopei vengono da due vittorie nelle ultime due gare. Inoltre, il Diavolo deve fare i conti con un problema non indifferente: la poca proficuità in zona offensiva. In Champions League, gli uomini di Pioli non sono riusciti ancora a realizzare una rete dopo le prime tre partite. Le difficoltà, però, ora i rossoneri le stanno riscontrando anche in campionato.

L’ultimo gol realizzato, infatti, è quello di Pulisic e risale alla sfida contro il Genoa giocata prima della sosta. A essere in particolare difficoltà è anche Olivier Giroud che è entrato in un tunnel buio. Il centravanti francese non segna da ben otto gare, mai fino a ora aveva avuto una striscia peggiore da quando veste la maglia del Milan. L’ultima rete dell’attaccante del Diavolo risale alla sfida dell’1 settembre contro la Roma. Proprio per questo motivo, la dirigenza meneghina potrebbe decidere di andare sul mercato già a gennaio e potrebbe concretizzarsi addirittura un ritorno inaspettato.

Calciomercato Milan, si lavora per il mercato invernale: ritorno a sorpresa?

Dopo essere stato molto attivo nell’ultima sessione di calciomercato estiva, il Milan potrebbe esserlo altrettanto in quella invernale. In vista del mercato di gennaio, l’obiettivo dei rossoneri è quello di mettere a disposizione di Stefano Pioli un vice Giroud, ma non solo. L’obiettivo è anche rinforzare la difesa. Secondo quanto riportato da TMW, i rossoneri stanno lavorando per il ritorno di Djalò in vista del mercato estivo. Il difensore classe 2000 ha il contratto in scadenza e si tratterebbe di un ritorno poiché è cresciuto proprio nelle giovanili del club meneghino prima di trasferirsi in Francia nell’ambito dell’affare Leao.

Per quanto riguarda l’attacco, invece, il primo nome in lista per la prossima sessione di mercato è quello di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano ha il contratto in scadenza con il Porto al termine della stagione ma potrebbe lasciare il club portoghese già a gennaio. Su di lui, c’è anche l’Inter. Sulla lista della dirigenza rossonera ci sono anche altri nomi come quello di Guirassy. L’attaccante dello Stoccarda sta sorprendo tutti finora in Bundesliga dove ha realizzato già 14 reti ed ì capocannoniere. L’ex attaccante del Rennes, inoltre, non è neanche inaccessibile considerando che nel contratto che lo lega al club tedesco è presente una clausola rescissoria da 18 milioni di euro che può essere esercitata già da gennaio.