Crisi Giroud, mai così male in rossonero: il dato è impietoso

Giroud è in crisi, mai così male da quando è al Milan: il dato è impietoso.

Il Milan è ancora una volta in un periodo no dopo la sosta per le nazionali. Così come successo a settembre, i rossoneri anche a ottobre non sono riusciti a vincere nessuna delle due partite dopo la pausa. Oltre alla crisi di risultati, però, gli uomini di Pioli non riescono a essere efficaci neanche in fase offensiva.

Da inizio mese il club meneghino ha segnato solo una rete, quella di Pulisic allo scadere nel match contro il Genoa. Il dato negativo è enfatizzato anche dal pessimo periodo di forma che sta attraversando Giroud.

Il pessimo periodo di forma di Giroud: un dato è inquietante

La stagione di Olivier Giroud era iniziata nel migliore dei modi. Il centravanti francese aveva realizzato 4 reti nelle prime tre uscite. Da allora, però, il suo rendimento è nettamente calato. L’ex Chelsea non va a segno da ben 8 gare di fila, mai così tanto a secco da quando veste la maglia rossonera.

L’ultima volta che ha timbrato il cartellino, infatti, è stato l’1 settembre quando ha trasformato il calcio di rigore contro la Roma. Su azione, invece, Giroud non segna perfino dalla prima gara stagionale contro il Bologna giocata il 21 agosto.