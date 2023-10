Giroud e Leao a secco, il dato è allarmante: tifosi preoccupati

Il dato sui due attaccanti del MIlan, Rafael Leao e Olivier Giroud, preoccupa notevolmente tutti i tifosi rossoneri

Il Milan, da inizio campionato, sta ottenendo ottimi risultati, infatti, i rossoneri si trovano al secondo posto in classifica. Tuttavia, un dato allarmante su due attaccanti del Milan, Leao e Giroud, fa preoccupare tutti i tifosi della squadra. Infatti, i due giocatori non vanno a segno da diverse partite.

Il dato su Leao e Giroud preoccupa i tifosi del Milan

Ormai, è da tempo che l’attaccante portoghese e l’attaccante francese non fanno un gol, più precisamente, non vanno a segno da più di un mese. Tuttavia, allo stesso tempo, i compagni di squadra dei due giocatori stanno dando il massimo sul campo e stanno segnando in modo che, questo dato su Leao e Giroud, non pesi troppo per la squadra.

Sicuramente, questa situazione pesa tanto ai giocatori quanto ai tifosi del Milan che, presto, sperano di poter vedere di nuovo Leao e Giroud nella loro forma migliore.