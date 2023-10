Giroud: “PSG nella top 5 d’Europa, dobbiamo sfruttare un aspetto”

Intervistato Giroud nel pre-match di Champions League tra il Milan e il Psg . Di seguito sono riportate le sue parole

Mancano pochi minuti per il calcio d’inizio alle ore 21:00 al Parco dei Principi di Parigi. Partita interessante che vede sfidarsi il Psg contro il Milan.

Un punto di differenza tra le due squadre nel girone F di Champions League. La squadra francese con 3 punti realizzati vede una partita persa contro il Newcastle per 4 a 1 e una partita vinta contro il Borussia Dortmund per 2 a 0. Il Milan, invece, deve trovare ancora la vittoria in questa competizione e anche i gol, in quanto entrambe le partite giocate contro Newcastle e Borussia sono finite in pareggio sul risultato dello 0 a 0.

L’intervista di Giroud nel pre-match

Olivier Giroud è stato intervistato a Milan Tv durante il pre-match di Champions League. Di seguito le sue parole.

Le parole dell’attaccante sulla sfida con il PSG