Il Milan spiazza tutti: il nuovo bomber arriva dalla Serie A

Il Milan è alla ricerca di un attaccante per le prossime stagioni e il nome giusto sembrerebbe arrivare dalla Serie A

Dopo le sconfitte subite in Campionato e in Champions, rispettivamente contro Juventus e Paris Saint Germain, il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere di nuovo in campo: i rossoneri sono impegnati in una delicata sfida in Serie A, contro il Napoli di Rudi Garcia.

Le due squadre arrivano al match con due stati d’animo differente: il club rossonero viene da due sconfitte consecutive, senza segnare reti; in Champions soprattutto, il Milan non è definitivamente fuori dai giochi, ma nelle tre partite di ritorno deve fare in modo di ottenere la qualificazione se vuole proseguire il suo percorso europeo; il club partenopeo, invece, sembrerebbe aver ritrovato quella fiducia persa prima della pausa per le nazionali, in primis del proprio allenatore Garcia. Il Napoli, al Maradona, ha già perso tre partite e l’intenzione del tecnico azzurro è quella di non ripetersi con brutte prestazioni davanti ai propri tifosi.

Napoli-Milan dunque sarà una sfida che regalerà sicuramente tante emozioni, sia da una parte che dall’altra: dopo la sconfitta contro la Juventus, il Milan proverà in tutti i modi a dare dal filo da torcere al Napoli, visto che a tutti gli effetti i rossoneri devono ancora vincere un big match in questo Campionato.

Milan, il bomber che può risolvere il problema del gol: di chi si tratta

Mentre la squadra rossonera è concentrata sul campo per portare a casa gli obiettivi prefissati, la società del diavolo rossonero è al lavoro sul fronte mercato: compito principale è quello di trovare un nuovo bomber, che possa aumentare il rendimento del reparto offensivo della squadra di Pioli.

In questo avvio di stagione, infatti, uno dei dati negativi della squadra rossonera è proprio l’attacco, con 16 gol segnati in Campionato e 0 in Champions. Un dato che comincia a preoccupare l’ambiente rossonero: se si guardano le proprie risorse, il Milan come centravanti d’attacco ha Giroud, che comincia ad accusare l’età, e Okafor, non ancora ben consolidato.

Uno dei primi nomi sul taccuino della società rossonera per il reparto offensivo è quello di Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna: il numero 9 rossoblu, dopo la partenza di Arnautovic, sta trovando sempre più continuità e minuti con Thiago Motta, e nelle ultime uscite ha dimostrato di essere cresciuto sia a livello tecnico sia a livello atletico.

Zirkzee dunque può essere uno dei primi innesti per il prossimo mercato estivo rossonero: la società milanese terrà sotto controllo le prestazioni dell’attaccante del Bologna, ma può essere uno dei primi nomi come sostituto di Giroud.