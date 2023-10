La Francia incorona Maignan: il simpatico siparietto in nazionale

Già leader del Milan, Maignan lo è diventato anche della Francia. A confermarlo, sono le stesse stelle delle Bleus.

Tra i protagonisti indiscussi della rinascita del Milan in questi ultimi anni vi è indubbiamente Mike Maignan. Sin da quando è arrivato in Italia, l’estremo difensore si è affermato tra i migliori nel suo ruolo a livello europeo. Ciò ha contribuito alla sua parallela ascesa anche con la maglia della Francia.

Dopo un’iniziale ruolo di secondo piano in favore dell’ex capitano Hugo Lloris, infine il portiere del Diavolo si è guadagnato il posto da titolare fisso. “Hugo mi ha detto restare me stesso, che lo meritavo ed era giusto toccasse a me” ha svelato lo stesso ex Lille nell’ultima intervista concessa ai microfoni di Telefoot in merito a tale passaggio di testimone.

Maignan sempre più leader della Francia, Coman non ha dubbi: “È il migliore al mondo!”

Il portiere rossonero è stato infatti al centro dell’ultimo speciale realizzato all’interno del programma televisivo francese, che ha visto partecipi persino alcuni suoi compagni di Nazionale.

In tale occasione, Maignan ha avuto modo di svelare alcuni trucchetti del mestiere, ad esempio riguardo i calci di rigore, da lui definiti “un duello psicologico“, piuttosto che “una lotteria” come viene spesso suggerito: “La cosa più importante è la tenuta mentale”. Riguardo i numerosi problemi fisici riscontrati nella scorsa stagione, il n°16 ha poi spiegato: “È stato il mio primo infortunio davvero serio, un momento davvero complicato. Ho lavorato duramente per recuperare, senza mai fermarmi. È un qualcosa che ti segna”.

A proposito dell’imminente match di Champions tra Milan e PSG, l’estremo difensore ha svelato di averne parlato con il suo connazionale Kimpembe che, però, essendo infortunato, non potrà giocare tra le fila dei parigini. “Ci siamo sentiti al telefono. È un peccato che non sarà della partita, so che sogna di farmi gol ma ancora non ce l’ha fatta” ha raccontato sorridente il francese.

La parola è passata poi ad alcune stelle della Francia, che hanno ribadito a gran voce l’importanza di Magic Mike nel loro spogliatoio. “Il miglior portiere al mondo” lo incorona Coman. “Con lui abbiamo cambiato il nostro modo di difendere sui calci piazzati, lui preferisce stare in un certo modo” spiega Griezmann, che scherza poi sul suo atteggiamento: “È sempre silenzioso. Fuori dal campo lo stuzzichiamo per sentire la sua voce”. Dello stesso avviso, infine, anche il compagno milanista Giroud: “Mike è una persona calma e tranquilla, ma in campo è tutto il contrario”.