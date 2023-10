“Mai così male”: Milan, mazzata tremenda e ora i tifosi sono stufi

Il dato non lascia spazio ad interpretazioni, fino a questo momento non era mai accaduto. I tifosi iniziano a spazientirsi.

La netta sconfitta con il Paris Saint-Germain ha aggiunto molti malumori in tutto l’ambiente Milan. I Rossoneri sono incappati nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella in campionato con la Juventus e si tratta del terzo big match perso in stagione, contando la debacle per 5-1 nel derby contro l’Inter della quarta giornata.

Le ultime due sconfitte hanno inoltre evidenziato un problema che era già emerso nella scorsa stagione: i pochi gol. Sia nella gara di San Siro contro i Bianconeri che in quella di Champions League al Parco dei Principi non è arrivato neanche una rete e a finire nel mirino delle critiche è stato ovviamente Olivier Giroud.

L’attaccante francese rappresenta il punto di riferimento dell’attacco rossonero e quando lui non segna la squadra ne risente. In entrambe le gare l’ex Chelsea è sembrato abbastanza spaesato e il tutto diventa ancor più preoccupante se si tiene conto anche delle precedenti gare. Il classe ’86 sta infatti vivendo a tutti gli effetti un periodo nero e in tanti temono che questo momento buio non possa terminare in tempi brevi.

Giroud senza gol: non segna da otto partite

La stagione del francese era in realtà iniziata molto bene con ben quattro reti in sole tre gare. Dopo questo ottimo avvio sembra però essere cambiato qualcosa e la cocente sconfitta contro l’Inter ha dato inizio ad un’astinenza da gol che dura da addirittura otto partite. L’attaccante rossonero non va a segno dalla terza giornata, quando aprì le marcature su rigore nella partita all’Olimpico contro la Roma di Jose Mourinho.

Questo trand negativo conferma ancora una volta la necessità del club di rinforzare quanto prima il reparto offensivo, anche solo per far rifiatare il suo numero 9. L’arrivo in prestito dalla Fiorentina di Luka Jovic all’ultimo giorno di mercato non ha portato i risultati sperati, con il serbo che non sembra essere riuscito ad integrarsi nella sua nuova squadra e il suo apporto è stato praticamente nullo.

Servirà quindi quanto prima intervenire sul mercato, andando a caccia di un giocatore che possa garantire un buon numero di gol, profilo che sembra mancare alla squadra, soprattutto dopo le ultime prestazioni di Giroud che sembrano aver evidenziato le lacune dell’organico rossonero, anche se non sembra essere una novità vedendo l’ultima stagione.