Milan, arriva il premio per Leao: POTM del mese di settembre

Leao può sorridere, che soddisfazione per il numero 10 del Milan: arriva il premio di POTM del mese di settembre.

Questa sosta per le nazionali si sta rivelando più effervescente del previsto per il campionato italiano. Negli ultimi giorni, infatti, stanno trapelando nomi di vari calciatori coinvolti nello scandalo scommesse. Tra questi c’è l’ex giocatore del Milan Sandro Tonali.

Fortunatamente, però, arrivano anche belle notizie per l’ambiente rossonero che può festeggiare per il premio vinto da Leao.

Leao è l’MVP del mese di settembre

Rafael Leao può festeggiare per aver ricevuto il premio di EA SPORTS FC Player Of The Month di settembre. Il calciatore portoghese, con le tre reti e i 4 assist realizzati, è stato il calciatore più votato del nostro campionato e ha superato Berardi, Chiesa, Copani, Di Lorenzo e Lautaro Martinez.

La card – con overall 87 – del numero 10 rossonero è già disponibile nella modalità Ultimate Team, mentre la consegna del trofeo avverrà nel pre partita della sfida tra Milan e Juventus che si disputerà domenica 22 ottobre alle 20:45.