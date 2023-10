Milan, ora c’è anche lo United: il colpo di mercato rischia di sfumare

Calciomercato Milan, rischia di sfumare il colpo di mercato: su di lui ora c’è anche il Manchester United.

Con la vittoria di ieri sera contro il Genoa, il Milan si è portato al primo posto in classifica con due punti di vantaggio sull’Inter. I rossoneri sono riusciti a sbancare Marassi nei minuti finali del match grazie alla rete – che ha generato mille polemiche – di Pulisic. Una vittoria molto sudata per Pioli e i suoi uomini anche per ciò che è successo nei minuti finali del match in cui è dovuto andare in porta Giroud a causa dell’espulsione di Maignan e della mancanza di ulteriori sostituzioni. Il tecnico parmigiano, inoltre, per la trasferta in terra ligure ha dovuto rinunciare a Simon Kjaer che non è stato convocato per la partita a causa di un affaticamento muscolare.

Il danese, però, dovrebbe esserci nel match contro la Juventus in programma dopo la sosta per le nazionali. Stesso destino, dovrebbe essere quello di Pierre Kalulu. Il difensore francese, invece, ha subito un infortunio muscolare durante la scorsa sosta per le nazionali e da allora è ancora fermo ai box. Il classe 2000 dovrebbe anche lui tornare a disposizione di Pioli nel match contro i bianconeri. Sfida in cui, invece, non potrà contare su Theo Hernandez e Mike Maignan per squalifica. La sfida con la Vecchia Signora, però, oltre sul campo nei prossimi mesi potrebbe esserci anche sul mercato. L’obiettivo in comune, infatti, è Giorgio Scalvini su cui c’è anche il Manchester United.

Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Scalvini

I top club del campionato nostrano hanno da tempo puntato i riflettori su Giorgio Scalvini. Il difensore classe 2003 a suoi di prestazioni ha attirato su di sé le attenzioni di squadre come l’Inter, la Juventus e anche il Milan. Finora, però, ancora nessuna squadra ha affondato il colpo con decisione e presto il difensore della Dea potrebbe trasferirsi all’estero. Secondo quanto riportato da TMW, sul centrale dell’Atalanta è forte l’interesse anche del Manchester United.

Al momento gli orobici, però, sparano alto: si parte da una valutazione di 50 milioni di euro. Qualora dovesse trasferirsi ai Red Devils, Scalvini ritroverebbe un suo ex compagno di squadra che sembra essersi ambientato già nel migliore dei modi: Rasmus Hojlund. Il difensore di Gasperini, inoltre, è stato convocato nuovamente da Spalletti in Nazionale. Il suo augurio è quello di essere schierato nuovamente da titolare come successo nell’ultima sfida giocata con la maglia azzurra contro l’Ucraina.