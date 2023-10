No al Barcellona: ha scelto il Milan

Il calciomercato regala sempre grandi retroscena che vengono fuori tempo dopo, questa notizia farà certamente felici i tifosi del Milan.

Nel corso dell’ultima sessione di calciomercato il Milan ha cambiato tanto ed è stato uno degli assoluti protagonisti della campagna trasferimenti. Il club rossonero ha dovuto rinunciare ad alcuni pilastri della squadra che nelle passate stagioni sono stati punti di riferimento nello spogliatoio come ad esempio Sandro Tonali (ceduto al Newcastle per una cifra monstre) e Zlatan Ibrahimovic che, arrivato ai 41 anni di età, ha preferito intraprendere la strada del ritiro.

Per far fronte a queste uscite eccellenti il club di via Aldo Rossi si è dovuto adoperare con una serie di innesti importanti. I movimenti in entrata sono infatti stati molti e tutti quanti tendenzialmente profili giovani e con ampi margini di crescita. I risultati ora si vedono perché molti degli ultimi acquisti stanno rendendo bene mentre per altri c’è ancora da attendere ancora che termini il periodo di ambientamento. Tra chi sta facendo particolarmente bene c’è anche un centrocampista che è arrivato dall’Olanda con il difficile compito di raccogliere l’eredità proprio di Tonali.

Reijnders innamorato del Milan: in estate ha rifiutato il Barcellona per sposare il Diavolo

Uno dei migliori colpi di tutta la campagna acquisti rossonera è senza dubbio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese sta facendo davvero molto bene in questa sua prima stagione di Serie A con la maglia del Milan. Anche il tecnico del Diavolo, Stefano Pioli, si è detto molto soddisfatto delle sue prestazioni e infatti a lui non ci rinuncia mai.

Il talento del classe 1998 era già emerso nelle ultime stagioni vissute con la maglia dell’AZ tanto che su di lui c’erano molti altri club europei. Tra le big d’Europa sulle tracce di Reijnders non c’era soltanto il Milan ma anche un top team come il Barcellona.

Il club catalano in estate ha cambiato molto a centrocampo con gli arrivi di Ilkay Gundogan e Oriol Romeu. Una delle prime scelte degli spagnoli però sarebbe stata proprio la mezzala olandese oggi in forza al Milan. Reijnders però aveva già ricevuto la proposta rossonera al momento della chiamata del Barcellona e allora, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha preferito declinare l’offerta balugrana per sposare il progetto del Diavolo. Si tratta di un attestato di amore che farà piacere ancora di più il numero 14 ai supporter rossoneri.