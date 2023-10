No al Barcellona per il Milan: “Rossoneri al primo posto”

Il Milan ha ottimi obiettivi in sede di mercato tanto che capita spesso che molti altri top club europei tentino di inserirsi negli affari.

La scorsa estate è stata una sessione trasferimenti davvero ricca di colpi di scena per i tifosi del Milan. La società di via Aldo Rossi è stata senza dubbio una delle primissime protagoniste in sede di mercato per quanto riguarda il panorama di Serie A. I rossoneri si sono dovuti piegare in nome delle plusvalenze alla cessione di Sandro Tonali ma il gruzzolo incassato è stata ampiamente reinvestito per l’arrivo di molti giocatori importanti.

Nel corso della finestra di mercato sono infatti arrivati dei calciatori molto validi e che si stanno integrando sempre al meglio nella rosa di miste Stefano Pioli. Ad esempio tra i più apprezzati ci sono Yunus Musah, Noah Okafor, Christian Pulisic e Tijjani Reijnders. Proprio quest’ultimo è uno dei preferiti dei tifosi milanisti e ha dovuto sostituire in campo un big come Tonali.

Reijnders ha il Milan per davvero nel cuore: “Non ci ho pensato molto”

Il centrocampista olandese classe 1998 ha però fin da subito trasmesso sicurezza al reparto e si è ben contraddistinto per le sue abilità. Nelle scorse ore ha concesso un’intervista ai colleghi del Corriere della Sera durante la quale ha commentato molti temi di attualità in casa Milan. Una delle domande a cui Reijnders ha risposto con delle parole che più faranno piacere ai tifosi è quella sull’interesse del Barcellona.

In estate infatti, oltre al Diavolo, anche il club catalano aveva contattato l’entourage del centrocampista olandese per capire se fosse intenzionato a trasferirsi in Spagna. Questo il pensiero in merito del diretto interessato: “Non ci ho pensato molto: il Milan era al primo posto, anche per il ruolo. Mi hanno spiegato come volevano che giocassi e ho capito subito che era la soluzione migliore”. Parole dunque davvero al miele per la sua nuova squadra che testimoniano anche la bontà di tutto il progetto.

Infine Reijnders ha commentato anche la possibilità di vincere un trofeo con la maglia del Diavolo. Alla domanda su cosa preferisse vincere a fine stagione tra la Champions League e il campionato, il numero 14 rossonero ha così risposto senza pensarci su troppo tempo: “Sicuramente lo Scudetto, perché so quanto conta la seconda stella per il club e per i tifosi. Anche se la Champions è un sogno, sono venuto per questo: vogliamo arrivare il più lontano possibile”.