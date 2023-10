Occhio Milan, il City piomba sul big: pronti 60 milioni

Il nuovo giocatore rossonero ha attirato l’attenzione di un club di Premier League, Il Milan pensa all’eventuale vendita

Il Milan ha riportato i riflettori sul club grazie a una grande campagna acquisti durante il calciomercato estivo. Infatti, i dirigenti rossoneri – specialmente grazie alla cessione di Sandro Tonali al Newcastle – sono riusciti a rinnovare notevolmente la squadra a disposizione di Stefano Pioli. I nuovi acquisti del Milan, inoltre, già da iniziò stagione, hanno dimostrato di essere all’altezza, di avere ottime qualità e, dunque, di poter aiutare la squadra a raggiungere dei buoni risultati. La squadra è prima e sta mantenendo le attese, anzi forse andando anche oltre.

Gli acquisti del Milan sono stati numerosi. Infatti, il club rossonero ha acquistato il cartellino del portiere Marco Sportiello, Marco Pellegrino in difesa, i centrocampisti Rubén Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah, gli attaccanti Noah Okafor, Samuel Chukwueze, Christian Pulisic, Luka Romero e Luka Jovic. La maggior parte di loro è stata fin da subito protagonista ed ha avuto un ruolo importante per iniziare in questo modo la stagione.

Le big europee osservano alcuni nuovi acquisti e già guardano in casa Milan. Tra queste c’è proprio il Manchester City che, avendo bisogno di rinforzi a centrocampo dopo l’addio di Gundogan, lavora per acquistare un centrocampista forte.

Il Manchester City ha messo gli occhi su un centrocampista del Milan

Le ottime prestazioni di Tijjani Reijnders, dall’inizio di questa stagione, non sono passate inosservate. Infatti, il calciatore olandese continua a stupire tutti con le sue qualità che mostra sempre sul campo e, questo, ha portato club di tutta Europa ad interessarsi al giocatore. Tra questi c’è proprio il Manchester City che dopo l’addio in estate di Gundogan, non è riuscito ad acquistare altri centrocampisti all’altezza e, dunque, sarebbero interessati per rinforzare la squadra inglese.

L’interesse del club inglese per il centrocampista del Milan sembrerebbe effettivo. Secondo le ultime indiscrezioni il Manchester City è pronto a presentare un’offerta pronta di ben 60 mln di euro per Reijnders. La cifra fa riflettere e non poco la società rossonera – e nonostante l’importo del calciatore – si fanno le opportune valutazioni.

Tijjani Reijnders, è stato acquistato quest’estate dal Milan per 19 mln di euro, e quindi questo porterebbe la società rossonera a trarre un grande guadagno dalla vendita del giocatore olandese dopo una sola stagione. La società insieme a Pioli farà le dovute valutazioni, ma intanto occhio al futuro di Reijnders.