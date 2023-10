Paragone Giroud-Thuram, Deschamps sorprende in conferenza: avete sentito?

Deschamps sorprende tutti durante la conferenza stampa che inaugura questa seconda tappa con le Nazionali. Thuram come Giroud

Si fermano i campionati per dar spazio alle Nazionali. Come sempre motivo d’interesse, soprattutto per i club che guardano con un occhio in più d’attenzione la condizione fisica dei loro atleti.

In occasione di questa seconda tappa la Francia, affronterà l’Olanda per archiviare il discorso qualificazione ai prossimi Europei. In vista dei prossimi impegni è intervenuto direttamente l’allenatore francese.

Deschamps sorprende tutti: “Thuram simile a Giroud”

Il tecnico de le Bleu ha commentato le condizioni dei suoi calciatori, e ha chiarito sulla situazione della titolarità, soprattutto sul fronte offensivo.