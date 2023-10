Reijnders ha stregato Pioli: il dato d’inizio stagione è clamoroso

Una delle sorprese più piacevoli per il Milan in questo avvio di campionato sono senza dubbio le prestazioni di Tijjani Reijnders.

In estate il Milan ha cambiato molti componenti della sua rosa con tanti giocatori importanti che hanno salutato il club e molti giovani talenti di prospettiva che sono invece arrivati. Uno dei migliori innesti di tutto il calciomercato è stato senza dubbio Tijjani Reijnders. Il centrocampista olandese sta infatti ottenendo un ruolo sempre più importante in tutto l’ambiente rossonero e piace tantissimo anche ai tifosi milanisti.

Reijnders sempre più al centro del Milan: Pioli lo fa giocare più di Theo e Leao

Per comprendere l’importanza di Tijjani Reijnders nel gioco del Milan, basta pensare al fatto che il tecnico rossonero Stefano Pioli fino ad ora gli ha concesso più minuti in campo di tutti. Anche due punti fermi assoluti del Diavolo come Theo Hernandez e Rafael Leao hanno giocato di meno.

Per la mezzala olandese può essere motivo di grande orgoglio questo attestato di stima che sottolinea la bontà delle sue prestazioni. Non era affatto scontato, al momento del suo arrivo, che in così poco tempo sarebbe riuscito a superare nel minutaggio due colonne portanti e che da anni indossano i colori del Milan.

L’acquisto del classe 1998 dall’AZ è stato quindi una grande intuizione della società di via Aldo Rossi che era chiamata al difficile compito di trovare un sostituto di Sandro Tonali dopo il suo passaggio al Newcastle.