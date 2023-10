Sacchi elogia il Milan: “Sono al limite della perfezione”

Che elogio di Sacchi verso il Milan di Stefano Pioli: “Sono al limite della perfezione”.

Il Milan ha ottenuto i tre punti nel pomeriggio di ieri nel match contro la Lazio. I rossoneri hanno vinto per 2-0 la sfida delle 18:00 contro i biancocelesti grazie alle reti di Pulisic e Okafor.

Aldilà del successo, gli uomini di Pioli hanno offerto un’ottima prestazione corale soprattutto nel secondo tempo. Prestazione che non è passata inosservata a Sacchi, che ha elogiato il tecnico rossonero e la sua squadra.

Le dichiarazioni di Sacchi sul Milan

Di seguito l’elogio da parte di Arrigo Sacchi al Milan riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Prosegue la corsa a braccetto di Milan e Inter in testa alla classifica. Anche se sette giornate di campionato sono ancora poche per stabilire delle chiare gerarchie, mi sembra che questo tandem abbia le qualità per arrivare fino in fondo. A loro, probabilmente, si aggiungeranno il Napoli, che ieri mi è parso ritornato ad alti livelli, e la Juve se riuscirà a dare continuità alle prestazioni di questo inizio di stagione. E così mi aspetto di vedere un gran bel torneo: appassionante, vibrante, che tiene il pubblico in tensione e nel quale non ci sono certezze fino a che l’arbitro non fischia la fine della partita. Questo deve essere il calcio: emozioni su emozioni, gioia assoluta.

L’ex tecnico rossonero ha continuato parlando della prestazione dei rossoneri.

Il Milan, contro la Lazio, specialmente nel secondo tempo, è stato ai limiti della perfezione. Squadra organizzata, aggressiva, dove tutti si aiutavano, palla a terra, nessun inutile lancio lungo, reparti sempre connessi tra loro. E in queste condizioni anche un talento purissimo come Leao si è esaltato e ha dato il meglio di sé. Ciò significa, se mai fosse stata necessaria una prova, che il campione, quando la squadra gira perfettamente, migliora e può fare la differenza. A tratti mi è sembrato di vedere il Milan dei tempi d’oro, parlo del Milan dei miei tempi, e non sto esagerando. Pressing fatto bene, sovrapposizioni, raddoppi di marcatura, massima attenzione.

Sacchi ha proseguito parlando di Pioli.

Devo fare i complimenti a Pioli perché sta mostrando costanti progressi e devo farli anche ai suoi giocatori perché hanno saputo entusiasmare gli spettatori di San Siro e quelli che stavano davanti alla televisione. La squadra rossonera ha il gusto del gioco così come, per la verità, ha dimostrarlo di averlo anche la Lazio di Sarri. Nel primo tempo forse i laziali avevano fatto qualcosa in più, ma poi la differenza di qualità è venuta fuori e il Milan ha conquistato un successo meritato.

Infine, l’intervento dell’ex allenatore italiano sull’Inter.

Anche se il risultato è forse esagerato, meritata è pure la vittoria dell’Inter a Salerno. La squadra di Inzaghi si basa tantissimo sulle individualità e quando i pezzi da novanta sono entrati in campo, dopo che erano stati lasciati fuori pensando alla sfida di Champions contro il Benfica, si è visto di che cosa sono capaci. Lautaro ha realizzato addirittura quattro gol: eccezionale. L’Inter pratica il suo calcio, molto differente da quello del Milan o del Napoli, però ha giocatori in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento e, inoltre, possiede grandi qualità atletiche e notevole esperienza

Queste le parole di Sacchi dopo i match di Serie A di ieri.