Sfogo Giroud dopo Napoli Milan: “Potevamo fare 3/4 gol, sono frustrato”

La doppietta di Giorud non è sufficiente per sconfiggere i campioni d’italia. Sfogo del francese nel post Napoli Milan

Non basta un eterno Giroud. Napoli Milan è storia, al Maradona finisce 2-2 il match valido per il decimo turno di campionato.

Partita subito in discesa per i rossoneri che hanno subito agguantato il vantaggio con Oliver Giroud. Il trentasettenne si conferma letale e killer dei partenopei. La doppietta però dell’attaccante transalpino non è stata sufficiente per chiudere il match.

Nel secondo tempo infatti, i campioni d’Italia, guidati da Rudi Garcia, hanno presentato un carattere, ed un approccio differente, ribaltando la situazione. Dimezzando prima lo svantaggio con un’azione capolavoro di Politano, poi con una punizione disegnata di Giacomo Raspadori. Imperfetto Maignan che poi si è rifatto nel finale, stoppando Kvaratskhelia.

Napoli-Milan: sfogo Giroud

Durissimo commento del bomber francese durante l’intervista rilasciata a Dazn.

Mi sento molto deluso per la squadra, molto frustrato, abbiamo creato tante occasioni, dovevamo fare 3 o 4 gol. Secondo tempo sapevamo che il Napoli sarebbe tornato con più energia e forza e sarebbe stato più difficile. Si era detto che non avremmo dovuto fare errori. Sono amareggiato perché stasera abbiamo perso due punti.

Ha detto il numero nove rossonero sull’esito finale della partita.

Siamo uomini, non sono un robot, ho delle emozioni e quando esco così, significa che pensavo di poter aiutare ancora la squadra anche se ho molto rispetto per il mister. Non volevo uscire perché mi sentivo di poter continuare. Ero frustrato. Sono così, sono competitivo.

Ha aggiunto l’attaccante sul proprio stato, a causa della sostituzione.

É molto importante per un attaccante fare gol, oggi ho provato ad essere nella zona giusta. Voglio sempre più cross. Sono felice per me stesso e per la squadra dato che non segnavo da cinque partite. Sono un giocatore di squadra che vuole il meglio per la sua rosa, e oggi sono frustrato per non aver vinto.

Ha proseguito Giroud durante l’intervista, commentando il proprio ritorno al gol.

Abbiamo creato tanto occasioni, però manca un po’ di efficacia e fortuna in area, dobbiamo puntare su questo obiettivo per chiudere la partita. Stasera abbiamo fatto un grande primo tempo. Fa male perché questi sono due punti persi. Ho visto la partita dell’Inter prima e spero che non avremo rimpianti in avanti. Buona reazione della squadra dopo due sconfitte, però dobbiamo provare di non fare altri errori e vincere le partite.

Ha detto il trentasettenne criticando il mancato cinismo.

Vice-Giroud? Penso che già lo abbiamo, non servono cinque o sei attaccanti. Abbiamo una squadra di qualità e quantità. Anche stasera abbiamo creato tanto, con uno stile di gioco offensivo e divertente per i tifosi. Dobbiamo solo essere più efficaci e feroci davanti la porta.

Ha concluso il centravanti del diavolo.