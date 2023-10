Sorpasso del Milan sull’Inter in classifica? Inzaghi non ci sta: messaggio ai tifosi

Il Milan supererà l’Inter in classifica questa sera? Inzaghi non ci sta e invia un messaggio ai tifosi.

Il sabato di Serie A si è aperto con la sfida delle 15:00 tra Inter e Bologna conclusa in pareggio per 2-2. I nerazzurri hanno avuto l’occasione di andare a tre punti di vantaggio dal Milan, ma non l’hanno sfruttata e al momento sono primi in solitaria ma con solo un punto di vantaggio.

I rossoneri, quindi, questa sera hanno l’opportunità – vincendo contro il Genoa – di andare alla sosta al primo posto in classifica con due punti di vantaggio sugli acerrimi rivali. Nel post partita, Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN proprio riguardo questo tema.

Le parole di Inzaghi a DAZN sul possibile sorpasso del Milan

Di seguito le parole di Inzaghi a DAZN riguardo il possibile sorpasso in classifica del Milan sull’Inter.

Il nostro umore deve impattare solo su questa partita: noi siamo padroni del nostro destino e dobbiamo lavorare su noi stessi.

Queste le parole del tecnico piacentino sul prosieguo del campionato dopo il pareggio contro il Bologna.