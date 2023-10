Thiaw: “Siamo il Milan, vogliamo vincere”, poi il retroscena con Reus

Thiaw carica l’ambiente verso la sfida contro il Borussia Dortmund, poi svela anche un retroscena su Marco Reus.

Tra poche ore il Milan scenderà in campo al Signal Iduna Park contro il Borussia Dortmund per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. I rossoneri proveranno a ottenere il primo successo stagionale nella massima competizione europea dopo il pareggio per 0-0 alla prima giornata contro il Newcastle.

A subire poco nella sfida di San Siro è stata sicuramente la retroguardia rossonera che non è stata quasi mai impensierita dall’attacco delle Magpies. La storia, però, potrebbe non ripetersi nella sfida di questa sera alla cui vigilia ha parlato Malick Thiaw.

Le parole di Thiaw

Di seguito le parole di Thiaw ai microfoni di Sport Mediaset.

Io sono nato a Dusseldorf che è piuttosto vicina a Dortmund, ma non mai stato qui a vedere una partita perchè io sono un tifoso dello Schalke e quando sono venuto qui a giocare era il periodo in cui i tifosi non potevano entrare allo stadio, quindi sarà la prima volta che giocherò qui con lo stadio. Mi auguro che io e miei compagni potremo essere il muro del Milan.

Il difensore tedesco ha poi parlato del match di questa sera.

Ogni gara è importante e devi cercare sempre di fare del tuo meglio e di ottenere il massimo. E quando giochi per il Milan è chiaro che tu voglia vincere queste partite. Da bambino sognavo di giocare queste partite, sono molto contento di poterlo fare. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a vincere.

Thiaw ha concluso il suo intervento parlando del suo connazionale Marco Reus.

Reus è un grande attaccante, quando ero nelle giovanili del Borussia Mönchengladbach a volte facevo il raccattapalle e lì ho avuto modo di vederlo, è un grande giocatore. Oggi sarà uno come un altro e credo che abbiamo le qualità per poterlo fermare.

Queste le parole di Thiaw in vista della sfida contro il Borussia Dortmund.