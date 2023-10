Verso Milan-Juventus, Pioli deve ritrovare Giroud e Leao: il dato preoccupa

C’è un dato particolare che non sorride ai rossoneri, soprattutto a Leao e Giroud.

Dopo le vittorie di Napoli e Inter, domani sarà il turno di Milan e Juventus, che si affronteranno a San Siro alle ore 20:45: una sfida importante per entrambe le squadre, con il Milan che può riportarsi in vetta alla Classifica e la Juventus che può accorciare la classifica, dopo la vittoria dei partenopei.

Quella tra rossoneri e bianconeri sarà una partita insolita, viste le tante assenze in entrambe le squadre: se Pioli dovrebbe riuscire a recuperare Krunic e Kalulu, Allegri potrà avere a disposizione Vlahovic e Chiesa, ma entrambi non avranno i 90 minuti nelle gambe.

Guai in attacco per Pioli: dove sono Leao e Giroud?

La sfida di domani sera tra Milan e Juventus sarò di certo una bella gara, che cercherà di regalare non poche emozioni ai tifosi presenti sugli spalti del Meazza. I rossoneri per il sorpasso sui cugini nerazzurri, i bianconeri per rimanere attaccati alle due milanesi: chi la spunterà?

Contro la Juventus, però, Stefano Pioli ha bisogno di ritrovare la sua coppia d’attacco: Leao-Giroud. Se sull’altra sponda del Naviglio Thuram e Lautaro stanno mettendo in saccoccia numeri da record, la cosa non vale per la coppia rossonera.

Il francese e il portoghese non vanno a segno da un mese e più. Come riportato dal Corriere dello Sport, Leao non segna da un mese, mentre Giroud da un mese e mezzo. Attualmente, i gol per il francese sono 4 mentre quelli del portoghese sono 3. Un dato che sicuramente non farà piacere all’allenatore Pioli e ai tifosi rossoneri, che si augurano un ritorno al gol il più velocemente possibile.

Contro la Juventus, Pioli li schiererà entrambi titolari, insieme a Pulisic che completerà il reparto offensivo: portoghese e francese hanno il compito di riscattarsi subito, magari regalando la vittoria contro la Juventus ai propri tifosi di San Siro.