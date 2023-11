Camarda-Juve, tutto vero! Tifosi del Milan senza parole, il retroscena

Retroscena di mercato, tutto vero tra Camarda e la Juventus: i tifosi del Milan sono rimasti senza parole.

Domani sera il Milan tornerà in campo sfidando la Fiorentina. Una partita non affatto semplice per il club meneghino che arriva acciaccato all’incontro con i Viola. La trasferta di Lecce è stata una batosta per i rossoneri. Oltre al deludente pareggio subito in rimonta, si sono fermati Leao e Calabria per infortunio mentre verso fine partita si è fatto espellere Giroud. L’ala portoghese ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Problema muscolare che non gli permetterà di prendere parte alla gara di domani e probabilmente neanche quella in Champions League contro il Borussia Dortmund. Pioli dovrà fare i conti anche con la squalifica dell’attaccante francese che salterà le prossime due gare in campionato.

Inoltre, i rossoneri dovranno fare a meno anche di Noah Okafor. L’attaccante svizzero ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia destra che non gli permetterà di prendere parte agli imminenti impegni. Massima emergenza dunque per il Milan in attacco dove domani partirà dal 1′ Luka Jovic. L’attaccante serbo ha finora deluso le aspettative e domani avrà la chance per far ricredere tutti nella gara contro la sua ex squadra. In panchina, invece, ci andrà il giovane Francesco Camarda che ha spiazzato i tifosi rossoneri con un retroscena di mercato in cui è coinvolta anche la Juventus.

Francesco Camarda alla Juventus? Il retroscena di mercato sul baby attaccante

Domani sarà una giornata speciale per Francesco Camarda. Il giovane attaccante del Milan negli ultimi giorni si sta allenando con la prima squadra e domani verrà convocato per la sfida contro la Fiorentina. Considerando che sarà l’unico attaccante in panchina, non è escluso un suo debutto che sarebbe storico per il nostro calcio. Qualora il centravanti 15enne dovesse subentrare contro i Viola, diventerebbe il giocatore più giovane a debuttare nella storia del nostro campionato.

Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena di mercato che non fa affatto felici i tifosi del Diavolo. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, appena un anno fa la Juventus ha provato a strappare Camarda al Milan. Il giocatore e la famiglia, però, alla fine hanno deciso di proseguire a Milano. La scelta dell’attaccante classe 2008 è dovuta anche al fatto che è da sempre un tifoso del Diavolo con cui ha fatto la trafila nel settore giovanile in cui ha battuto ogni record di gol.