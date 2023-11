“È da rosso”: la sentenza sul fallo di Parisi è netta

Milan-Fiorentina, arriva la sentenza netta sul fallo di Parisi: “È da rosso”.

Ieri sera è andato in scena a San Siro il match tra Milan e Fiorentina. I rossoneri sono tornati alla vittoria in campionato per 1-0 dopo più di un mese dall’ultimo successo.

A decidere la gara è stato un calcio di rigore di Theo Hernandez che si è procurato stesso lui allo scadere del primo tempo. A commettere il fallo è stato Parisi e quest’oggi è arrivata la dura sentenza nei suoi confronti.

La moviola di Milan-Fiorentina: il commento sul rigore di Theo Hernandez

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto in merito alla direzione arbitrale di Di Bello nella gara di ieri sera tra Milan e Fiorentina. Netto il calcio di rigore per il Milan in occasione dell’intervento di Parisi su Theo Hernandez, anche se meritevole di rosso poiché il terzino francese era in vantaggio in una chiara occasione da gol.

Per quanto riguarda il fallo di mano di Loftus-Cheek nel secondo tempo in area di rigore sul tiro di Sottil, invece, il rischio c’è poiché il braccio è largo e va verso l’interno per protezione o verso il pallone. Manca un giallo nel primo tempo a Theo Hernandez su Parisi. Non ci sono dubbi sulle altre circostanze. La Rosea ha valutato da 6 la prestazione di Di Bello – che ha letto bene le situazioni complicate – e dei suoi assistenti.