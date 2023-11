È sempre più il Milan di Giroud: che traguardo per il bomber

Giroud sempre più protagonista e leader di questo Milan. Che traguardo per il bomber con la maglia del diavolo

Lecce Milan di domani pomeriggio alle 15 al Via del Mare, non sarà un match indifferente.

Sarà la partita del riscatto, del punto di svolta, di dare continuità dopo il successo ottenuto in Champions League contro il Paris Saint Germain.

Ma soprattutto sarà la partita numero 100 in rossonero per Olivier Giroud. L’attaccante francese è stato il trascinatore del diavolo in questi anni.

Giroud che traguardo! 100 presenze con il Milan

Celebri alcuni suoi momenti, come la doppietta in quel famoso derby del cinque febbraio, in cui si è girato per ben due volte. Vittoria che poi è valsa ai rossoneri per la cavalcata finale dello scudetto, tornato a Milanello dopo undici anni di astinenza.

Ruolo sempre più da protagonista per il numero nove che si è fatto carico della rosa sempre più, soprattutto con l’addio di Zlatan Ibrahimovic.

Dunque sarà un motivo in più domani per andare alla ricerca del successo, non solo per ottenere una vittoria che manca da un mese in campionato, ma anche per celebrare un traguardo così prestigioso per Giroud.