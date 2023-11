Emergenza in difesa: le soluzioni in casa Milan

Continuano i dubbi difensivi del Milan. In occasione dell’imminente match contro il Frosinone, ecco tutte le possibili soluzioni.

Nuovi dubbi in casa Milan sono stati portati dall’infortunio patito da Malick Thiaw. Il centrale tedesco, fermatosi contro il Borussia Dortmund, ha reso infatti Tomori l’unico centrale disponibile della squadra. Una situazione di emergenza totale per i rossoneri, ora chiamati a correre ai ripari. In particolare, numerose sono state le ipotesi fuoriuscite dalle mura di Milanello nelle ultime ore, tra calciatori adattati ed altri modi di arrangiarsi. Di seguito, quanto potrebbe essere portato in campo da Pioli già in occasione del match contro il Frosinone, previsto a San Siro alle ore 21 del 2 dicembre.

Difesa Milan, tutti i possibili stratagemmi di Pioli

Kjaer, Kalulu, Thiaw, Pellegrino. Questa la lista di difensori centrali attualmente in infermeria in casa Milan, chi per problemi di poco conto e chi per gravi infortuni. L’unica cosa certa è che, a partire dalle prossime sfide, Pioli dovrà fare i salti mortali per garantire un’integrità difensiva alla propria squadra, che attualmente può contare sul solo Tomori come centrale. Secondo calciomercato.com, Furlani e Moncada non sarebbero infatti intenzionati ad ingaggiare un profilo appartenente alla lista svincolati, con il diavolo che dovrà dunque arrangiarsi con le proprie risorse già in vista di sabato 2 dicembre, quando a San Siro arriverà il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

A pochi giorni dalla sfida cominciano dunque i dubbi in merito alla figura da affiancare a Tomori nella linea a 4 di difesa, con l’ipotesi più plausibile che vede Rade Krunic come centrale. Il bosniaco, seppur con risultati altalenanti, ha infatti ricoperto quel ruolo nei minuti finali di Milan-Borussia Dortmund, subentrando a Thiaw appena dopo l’infortunio. Non è quindi escluso che Pioli si affidi nuovamente all’ex Empoli, ma occhio anche allo scenario Calabria. Un’altra soluzione sarebbe infatti rappresentata dall’impiego da difensore del capitano, con conseguente titolarità in fascia destra per Alessandro Florenzi.

Un’ulteriore ipotesi, ben più remota, narra invece di un possibile impiego di Loftus-Cheek al fianco di Tomori. L’inglese, da quando è a Milano, ha sempre agito sulla trequarti o ai limiti dell’area di rigore avversaria, ma la sua qualità nei recuperi palla nonché la sua statura potrebbero suggerire a Pioli tale scelta. Infine vi è lo scenario pedina dal vivaio, dove a scalpitare in particolare è Jean-Carlo Simic. Il classe 2005, vero e proprio mattatore della retroguardia diavolo in Primavera, è stato infatti più volte nominato nelle ultime settimane in seguito agli infortuni dei propri colleghi in prima squadra. Il suo momento potrebbe essere arrivato.