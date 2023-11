Giroud in diretta: “Volevamo dare tutto per i nostri tifosi”

Le dichiarazioni dei protagonisti in seguito alla vittoria del Milan contro il PSG nel quarto turno di Champions League.

Il Milan ottiene tre punti importantissimi per il girone di Champions League vincendo 2-1 in casa contro il PSG. A decidere la partita sono state le reti di Rafael Leao nel primo tempo e di Olivier Giroud nella ripresa. Ed è proprio il centravanti francese che nel postpartita commenta con i giornalista questa fondamentale vittoria che regala ai rossoneri nuove speranze e sogni per questa campagna europea.

Giroud si emoziona anche alla sua età: “Ho 37 anni e vivo emozioni pazzesche”

L’attaccante del Milan, Giroud è stato uno dei migliori in campo per il Diavolo e ha segnato un gol importantissimo che ha fatto esplodere tutta San Siro. Di questo e altro ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset nel postpartita, queste le sue impressioni a caldo sul match contro il PSG: “Sono soddisfatto quando vinciamo la partita. A Napoli ho fatto gol ma volevamo la vittoria. Dovevamo vincere in Champions, non ero troppo preoccupato perché avevamo le occasioni ma dovevamo essere più precisi nell’ultimo passaggio. Abbiamo fatto meglio stasera e sono molto orgoglioso di questa squadra”.

Qual è stata la chiave della partita? “Essere efficaci nelle due aree ma anche la posizione tattica della squadra e fare uno sforzo l’uno per l’altro. Ho detto che dovevamo essere al 110% delle nostre capacità, stasera lo abbiamo fatto e siamo molto contenti”.

Ai microfoni di Sky Sport, il centravanti francese ha poi parlato anche di altri temi sulla partita: “Volevamo avere una reazione dopo queste partite che non avevamo gestito bene. Questa era la serata perfetta, abbiamo gestito la partita più o meno bene e a questo livello la differenza la fa l’efficacia nell’area avversaria e nella nostra. Abbiamo rispettato il modo di gioco che il mister ha indicato in allenamento. Non abbiamo fatto gli stessi errori dell’andata”.

Sul DNA europeo del Milan: “Il DNA perché la Champions è una cosa speciale, sempre. L’ambiente stasera era particolare, volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall’inizio alla fine. Mi piace vedere la mia squadra così, sono molto orgoglioso di questa squadra. Prima vittoria in Champions e dobbiamo continuare così per qualificarci”.

Sulle sue emozioni a 37 anni: “Quando faccio questo tipo di gol sono molto orgoglioso. Ho 37 anni e vivo delle emozioni pazzesche”.

Sulla similitudine con il gol di Hateley in un vecchio derby: “È il tipo di gol che mi piace fare, ho ricevuto un grande cross di Theo e ho vinto questo duello su Skriniar che era un po’ corto sul cross. L’ho buttata dentro e bene per la squadra”.