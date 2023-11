Lecce-Milan, le formazioni ufficiali: scelta a sorpresa su Loftus-Cheek

Le formazioni ufficiali del match delle 15:00 tra Lecce e Milan: la scelta di Pioli su Krunic e Chukwueze.

Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio del match del Via del Mare tra Lecce e Milan. Le due squadre non stanno vivendo un buon periodo in campionato. I padroni di casa, dopo un buon inizio di stagione, sono scesi al tredicesimo posto in classifica e non vincono dalla sfida interna del 22 settembre contro il Genoa.

Anche i rossoneri non vincono in Serie A dalla sfida contro il grifone giocata il 7 ottobre, prima dell’ultima sosta per le nazionali. Gli uomini di Stefano Pioli, però, hanno vinto in settimana contro il PSG e quest’oggi potrebbero sfruttare l’onda di entusiasmo generata dal successo in Champions League per tornare alla vittoria anche in campionato.

Le formazioni ufficiali di Lecce-Milan

Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Milan.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Kaba; Banda, Krstovic, Strefezza

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Krunic; Leao, Pobega, Chukwueze; Giroud

Pioli torna dunque al passato schierando dall’inizio il 4-2-3-1. A centrocampo alla fine Krunic ha vinto il ballottaggio con Musah. In attacco, invece, torna dal 1′ Chukwueze dopo l’infortunio. Out a sorpresa Loftus-Cheek, al suo posto Pobega.