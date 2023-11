Lecce-Milan, le probabili: ritorno al passato per Pioli!

La probabile formazione del Milan nel match di domani pomeriggio contro il Lecce: ritorno al passato per Stefano Pioli.

In settimana il Milan è tornato a vincere e l’ha fatto con una gran partita in Champions League contro il PSG. Un successo non affatto pronosticabile per i rossoneri considerando l’ultimo periodo in cui dopo la sosta per le nazionali non era arrivata neanche una vittoria. Riaperto il discorso nella massima competizione europea, per il Diavolo è giunto il momento di tornare a vincere anche in campionato.

Domani pomeriggio alle 15:00, gli uomini di Pioli sfideranno il Lecce al Via del Mare. Il club meneghino deve tornare alla vittoria dopo le ultime tre partite in cui sono arrivate due sconfitte e un pareggio.

Le probabili scelte di Pioli in Lecce-Milan

Pioli è pronto a tornare al passato nel match di domani contro il Lecce. Nella sfida del Via del Mare, proprio come successo nella partita contro il PSG, il tecnico parmigiano è pronto a schierare il 4-2-3-1. La sua intenzione è quella di mettere nuovamente il ritrovato Loftus-Cheek da trequartista, posizione in cui ha fatto molto bene nella gara contro i parigini. Di seguito la probabile formazione rossonera riportata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Reijnders; Leao, Loftus-Cheek, Chukwueze; Giroud

Domani sarà un’occasione d’oro anche per Chukwueze. Il nigeriano torna dall’infortunio e dovrebbe partire dal 1′ considerando anche lo stop di Pulisic che dovrebbe rimanere a lavorare a Milanello. L’ex Villareal ancora non ha brillato con la maglia del Diavolo e domani avrà un’altra chance di partire tra i titolari e trovare il primo gol o assist con la maglia del Milan. Da valutare ancora il centrocampo, con Musah che contende il posto ad uno tra Krunic e Reijnders.