Notte fonda per il Milan, senz’anima e senza testa: la squadra di Pioli è irriconoscibile

Un Milan senz’anima e senza testa perde 0-1 contro l’Udinese, la squadra di Pioli è irriconoscibile.

La sfida di ieri sera tra Milan e Udinese si è conclusa 0-1 a favore degli ospiti grazie alla rete dal dischetto di Pereyra. I rossoneri sono ormai in crisi considerando che dopo la sosta per le nazionali sono arrivate 3 sconfitte su 4 partite.

Spenti, rinunciatari e inconcludenti. Quello di ieri sera è stato un Diavolo in balia dell’avversario a cui è bastato fare il minimo sindacale per portare a casa il massimo risultato che coincide con la prima vittoria stagionale.

Milan, pessima prestazione contro l’Udinese

La squadra di Pioli ha buttato via il primo tempo soprattutto a causa dell’errata formazione iniziale del tecnico. Sprecati i 45’ iniziali dove la coppia Jovic-Giroud è apparsa improvvisata e forzata. Anche nella ripresa il piano partita non è mai sembrato ben chiaro. L’unico che ha cercato di cambiare l’inerzia del match, senza riuscirci, è stato Leao con le sue sgasate.

Ora anche la pazienza dei tifosi è finita, come testimoniato dai copiosi fischi arrivati da tutto lo stadio sia alla fine del primo tempo sia a fine partita.

Il Milan, però, non ha tempo per piangersi addosso. Martedì sera c’è bisogno di una vittoria contro un PSG in forma per non compromettere definitivamente il percorso in Champions League già nella fase a gironi. Così, però, non si va da nessuna parte. Urge un cambio di rotta sin da subito!