Okafor ai box, il Milan è furioso con la Svizzera: la ricostruzione

Infortunio Okafor, il Milan è una furia con la Svizzera: la ricostruzione dell’accaduto.

Domani sera il Milan sfiderà la Fiorentina alle 20:45. Un match che sarà molto complicato per i rossoneri considerando il recente rendimento in campionato e le assenze con cui Pioli dovrà fare i conti. Oltre l’infortunio di Leao e la squalifica di Giroud – rimediati nell’ultima trasferta contro il Lecce – il club meneghino dovrà fare a meno anche di Noah Okafor che si è fermato con la Svizzera.

Proprio verso la nazionale elvetica, il Diavolo ha palesato il suo disappunto.

Milan arrabbiato con la Svizzera per l’infortunio di Okafor: il motivo

Nonostante non stesse nelle migliori condizioni fisiche, Okafor non ha voluto rinunciare ad andare in nazionale durante l’ultima sosta. L’ex Salisburgo ha giocato tutte le tre partite, in appena sei giorni, della Svizzera. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, la scelta della nazionale elvetica di rischiarlo anche nell’ultima gara contro la Romania non è piaciuta affatto al Milan considerando anche che era stato già strappato il pass per la qualificazione a Euro2024.

Gli esami strumentali svolti nella giornata di ieri dall’attaccante svizzero hanno evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale destro che lo costringerà a restare ai box per circa 20 giorni.