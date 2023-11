“Simile a Giroud”, il paragone fa infuriare i tifosi del Milan

L’attaccante rossonero è stato paragonato ad un diretto rivale della Serie A.

Arrivato al Milan nella sessione estiva di mercato del 2021, Olivier Giroud è ancora, nonostante l’età, un punto della formazione di Stefano Pioli e della nazionale francese allenata da Dieder Deschamps. Il classe 1986 non ha intenzione di smettere di giocare ai massimi livelli, anche perché rimane un attaccante su cui si può far affidamento. Certo, in alcuni momenti Giroud accusa la stanchezza delle tante partite consecutive, ma nei match decisivi risulta essere ancora un giocatore determinante: vedasi la doppietta contro il Napoli e il gol che ha regalato al Milan la vittoria sul PSG.

Deschamps in conferenza: il paragone su Giroud

A pochi giorni dal ritiro della nazionale francese, il tecnico Dieder Deschamps è intervenuto in conferenza stampa per presentare la doppia sfida contro Gibilterra e Grecia, e per parlare dei singoli giocatori della rosa. Il CT francese ha risposto ad una domanda su Thuram; queste le sue parole:

Sta facendo cose molto buone. È un giocatore giovane, oggi viene utilizzato esclusivamente in posizione centrale, in un attacco a due. È già molto migliorato e può migliorare ancora. Per me Thuram ha delle somiglianze con Giroud.

Deschamps ha dunque paragonato l’attaccante rossonero Giroud con l’attaccante nerazzurro Thuram: due amici in nazionali, ma due rivali in Serie A. Attualmente Olivier è sopra Thuram per numeri di gol segnati, ma l’attaccante nerazzurro è arrivato soltanto in questa stagione nel campionato italiano e nelle ultime partite ha trovato più continuità nelle prestazioni.