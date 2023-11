Thiaw prima di Lecce-Milan: “Due aspetti saranno fondamentali”

Nel pre partita di Lecce-Milan, è intervenuto Thiaw ai microfoni di DAZN.

Manca sempre meno al fischio d’inizio tra Lecce e Milan. I rossoneri, dopo essere tornati al successo nella gara in Champions League contro il PSG, devono ottenere i tre punti anche in campionato.

Il club meneghino, infatti, non vince dalla gara contro il Genoa del 7 ottobre. Al ritorno dall’ultima sosta per le nazionali, gli uomini di Pioli hanno ottenuto un pareggio e due sconfitte e sono scivolati al terzo posto in classifica. Nel pre partita della sfida del Via del Mare è intervenuto Thiaw.

Le parole di Thiaw nel pre partita di Lecce-Milan

Di seguito le dichiarazioni di Malick Thiaw a DAZN nel pre partita di Lecce-Milan.

Non è una partita semplice soprattutto dopo il PSG. Dobbiamo avere quella mentalità che rende grande una squadra. Dopo una partita del genere siamo qui per ottenere i tre punti. Dobbiamo avere la giusta mentalità e personalità.

Queste le parole del difensore tedesco prima della sfida del Via del Mare.