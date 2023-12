Atalanta-Milan, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli

Le formazioni ufficiali del match delle 18:00 tra Atalanta e Milan: le scelte di Pioli.

Tra poco più di un’ora, il Milan scenderà in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta per il big match di questo sabato di Serie A. Una sfida che si prospetta incandescente. Gli orobici hanno perso le ultime due partite, non vincono dal 30 ottobre e sono scivolati al nono posto in classifica.

I rossoneri, invece, hanno vinto le ultime due in campionato e vogliono rimanere attaccati al duo di testa formato da Juventus e Inter. Ci sono dunque tutti i presupposti per vedere un match ricco di emozioni. Nel frattempo, sono state ufficializzate le scelte di formazione di Gasperini e Pioli.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Dijimsiti, de Roon; Zappacosta, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders, Loftus-Cheek; Chukwueze, Giroud, Pulisic

Gasperini schiera Pulisic nei due di centrocampo, il croato vince il ballottaggio con Bonfanti.

Pioli conferma dieci undicesimi degli uomini scesi in campo contro il Frosinone. L’unico cambio è in attacco: torna dalla squalifica Giroud al posto di Jovic.