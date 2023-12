Bennacer, messaggio social sull’infortunio: rientro vicino

Infortunio Bennacer, il centrocampista algerino lascia un messaggio sui social: il rientro è vicino.

Tra i vari infortuni con cui ha dovuto fare i conti il Milan in questa stagione, c’è quello del lungodegente Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino ha subito un grave infortunio nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter dello scorso 10 maggio e da allora non mette piede in campo.

L’ex Empoli, però, nelle ultime settimane ha ricominciato a lavorare parzialmente in gruppo e dunque si avvicina il suo rientro. Proprio riguardo il suo recupero, il classe 1997 ha lasciato un messaggio sui social.

Il messaggio social di Bennacer sull’infortunio

Di seguito il messaggio rilasciato da Bennacer sui social riguardo l’infortunio subito lo scorso maggio.

Ho subito l’infortunio più grave della mia carriera, con pazienza e determinazione ho lavorato duramente in questi mesi e sono pronto per tornare più forte di prima.

Queste le parole dell’algerino che potrebbe addirittura tornare tra i convocati già per la sfida di domani sera contro il Frosinone.