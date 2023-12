Blitz a Milano per trattare: l’addio a gennaio è più vicino

Calciomercato Milan, si avvicina l’addio a gennaio: blitz a Milano per trattare

Questo pomeriggio alle 18:00 il Milan scenderà in campo in trasferta al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. I rossoneri sono a caccia della terza vittoria di fila in campionato dopo quelle contro la Fiorentina e il Frosinone. Per il Diavolo quello di quest’oggi sarà un vero e proprio banco di prova per assicurarsi di aver rimosso le scorie degli ultimi mesi. I tre punti saranno fondamentali anche alla luce del successo di ieri sera della Juventus contro il Napoli. Al momento, infatti, il club meneghino ha 7 punti di svantaggio dalla Vecchia Signora mentre 5 sono i punti in più rispetto ai partenopei.

Una vittoria quest’oggi contro la Dea, permetterebbe agli uomini di Pioli di rimanere attaccati al duo di testa composto da Juventus e Inter e di allungare anche sul quinto posto che al momento è occupato dai campioni d’Italia in carica. Per essere competitivi anche nella seconda parte della stagione, la dirigenza rossonera sta programmando la prossima sessione di mercato. Il principale obiettivo è quello di mettere a disposizione del tecnico parmigiano un altro attaccante e un difensore. Acquisti che potrebbero arrivare anche grazie a delle cessioni. Nonostante sia un pupillo del tecnico rossonero, tra gli indiziati a lasciare Milano già a gennaio c’è Rade Krunic.

Cessioni Milan, Krunic lascia già a gennaio? Le ultime

Secondo quanto riportato da l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Milan sta pensando alla cessione di Rade Krunic. Nonostante Pioli nutra una profonda stima nei suoi confronti, la società potrebbe sacrificare il centrocampista bosniaco a fronte di un’offerta soddisfacente. Il classe 1993 già nella sessione estiva di mercato era stato cercato da vari club come il Lione e il Fenerbahce. Alla fine, però, l’ex Empoli è rimasto all’ombra della Madonnina. Decisiva in quel caso è stata la volontà del tecnico di voler continuare a contare su Krunic. Questa volta, invece, potrebbe andare diversamente. Proprio il club turco sembra voglia fare nuovamente sul serio per il centrocampista del Milan.

Nelle prossime settimane il direttore sportivo del Fenerbahce dovrebbe arrivare a Milano e l’intenzione dei rossoneri è quella di ricavare almeno tra i 6 e i 7 milioni di euro dalla cessione per poi reinvestirli sulla punta o sul difensore che presumibilmente arriveranno. Inoltre, proprio come successo settimana scorsa contro il Frosinone, Krunic dovrebbe andare anche quest’oggi in panchina. Al suo posto, infatti, dovrebbe giocare nuovamente Musah al fianco di Reijnders.