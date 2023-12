“È diventato un mistero”: Milan, spunta un altro problema

Milan, spunta un altro problema: “È diventato un mistero”. La dichiarazione al veleno lo lascia senza scampo

Il Milan è finito nuovamente al centro delle critiche, sia dell’opinione pubblica sia dei suoi tifosi. I rossoneri hanno perso per 1-3 l’ultima gara in Champions League contro il Borussia Dortmund mettendo così a repentaglio il percorso nella massima competizione europea. Il club meneghino, infatti, al momento è il fanalino di cosa del girone F con 5 punti – come il Newcastle. Proprio la prossima gara contro le Magpies sarà decisiva per la stagione del Diavolo. Gli uomini di Pioli devono vincere per qualificarsi almeno in Europa League. Per proseguire in Champions League, invece, servirà un passo falso del PSG contro il Borussia Dortmund.

Proprio contro i tedeschi, oltre alla sconfitta, Pioli ha dovuto fare i conti con l’ennesimo infortunio da inizio stagione: quello di Malick Thiaw. L’ex difensore dello Schalke 04 si è fermato al 53′ ed è stato costretto a lasciare anzitempo il match per un problema muscolare. Gli esami strumentali svolti nelle successive ore hanno poi evidenziato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Infortunio che permetterà al tedesco di rientrare solo il prossimo anno. Un grosso guaio per il tecnico rossonero considerando l’infortunio di Kalulu, anche lui tornerà nel 2024, e i continui problemi fisici di Kjaer che – a detta di Carlo Pellegatti – è diventato un mistero.

Le parole di Carlo Pellegatti su Simon Kjaer

Di seguito le parole di Carlo Pellegatti su Simon Kjaer ai microfoni di Tv Play. “Kjaer è diventato un mistero ma ha avuto una lesione muscolare, poi c’è stato un problema nella riatletizzazione e da un po’ non ha più nulla ma ora ha perso tonicità muscolare. Non ci sarà con il Frosinone”. Il difensore danese, dunque, salterà anche la sfida di domani sera contro i ciociari. L’ex Atalanta in questa stagione ha totalizzato appena 7 presenze tra campionato e Champions League.

In Serie A, ha giocato solo tre partite interamente: contro Inter, Verona e Lazio. Il classe 1989, però, è cominciato a diventare un caso dalla gara contro il Genoa prima della sosta per le nazionali di ottobre. Dal 7 ottobre in poi, infatti, ha giocato solo 12′ tra campionato – subentrato contro la Juventus nel secondo tempo – e Champions League – entrato alla fine del match in trasferta contro il PSG. Quella di domani sera sarà quindi la settima gara consecutiva che Kjaer salterà a causa della precaria condizione fisica.