Giroud spiazza tutti, c’è l’annuncio sul futuro!

A pochi minuti dal match tra Milan e Frosinone, Olivier Giroud ha rilasciato una piccola intervista con tema il suo futuro.

Olivier Giroud non sarà della partita questa sera, quando il Milan affronta il Frosinone: l’attaccante rossonero sconterà la seconda e ultima giornata di squalifica, dopo l’espulsione rimediata a Lecce per proteste nei confronti dell’arbitro, che non ci ha pensato due volte ad estrarre il cartellino rosso. L’attaccante francese è però sceso in campo in occasione della gara di Champions, persa 3 a 1 dai rossoneri contro il Borussia Dortmund, sbagliando pure un rigore nei minuti iniziali del match.

Non un buon inizio di stagione quello di Olivier Giroud, che aveva abituato la corte rossonera a ben altre prestazioni: nelle prime quattordici giornate, sono 7 i centri messi a segno dal bomber rossonero, che a volte è mancato nella continuità delle prestazioni. A dire il vero, si può fare più un discorso generale sul reparto offensivo del Milan, visto che anche Leao in questo avvio di stagione è a corto di gol.

Futuro Giroud, le parole dell’attaccante rossonero

In questo primo sabato del mese di dicembre, alle ore 18:00, ad Amburgo, si sono svolti i sorteggi dei gironi validi per gli Europei del 2024, che si svolgeranno in Germania: l’Italia, qualificatasi nelle ultime due gare contro Macedonia e Ucraina, è nel girone B, insieme a Spagna, Croazia e Albania.

Anche Olivier Giroud, attaccante della Francia, ha seguito con attenzione il sorteggio prima di andare a San Siro a seguire il Milan dalla tribuna; la nazionale di Deschamps è stata sorteggiata insieme a Olanda e Austria, in attesa di conoscere la quarta sfidante dopo gli spareggi finali.

Nei minuti prima del match tra Milan e Frosinone, Giroud è stato intervistato da RMC Sport e ha parlato del suo futuro, in particolare di quello con la maglia della Nazionale:

Mi manca l’Europeo: se lo vinciamo, mi ritirerò. Forse sarà così anche se non andiamo alla fine. Avevo detto con alcuni ragazzi che se avessimo vinto il Mondiale 2022, mi sarei ritirato. Ma ho sete di titoli con il mio Paese.

Giroud ha cominciato a vestire la maglia della nazionale francese nel 2011 e nel 2018 ha vinto il Mondiale; il bomber francese, inoltre, a fine 2022 ha raggiunto un’ulteriore soddisfazione, diventando il miglior marcatore della Francia, superando Henry che si fermò a 51 gol.

Dopo l’Europeo, dunque, all’età di 38 anni, Giroud può lasciare la propria nazionale; da valutare invece il suo futuro nel Milan e soprattutto nel campo giocato, con l’attaccante che vorrebbe togliersi ancora qualche soddisfazione.