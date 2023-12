Infortunio alle spalle per Bennacer, il centrocampista del Milan fissa l’obiettivo

Nel post partita di Milan-Frosinone è intervenuto Ismael Bennacer. Le sue parole al rientro in campo dopo il lungo infortunio.

Il Milan ha vinto per 3-1 contro il Frosinone. A sbloccare il match è stato Luka Jovic nel primo tempo mentre nella seconda frazione di gioco sono arrivate le reti di Christian Pulisic e Fikayo Tomori.

Quella di questa sera è una partita dal sapore speciale per Ismael Bennacer che è tornato in campo dopo il lungo infortunio che l’ha tenuto fuori per più di 200 giorni. Il centrocampista algerino è poi intervenuto anche nel post partita.

Le parole di Bennacer nel post partita di Milan-Frosinone

Di seguito le parole di Ismael Bennacer a Sky Sport e DAZN nel post partita di Milan-Frosinone.

Il rientro è stato semplicemente incredibile, sono molto contento per tutto il lavoro che ho fatto. Il momento brutto è passato, durante questo infortunio ho imparato tanto. Ora è il passato, sono molto contento di essere di nuovo in campo. I tifosi mi hanno dato questa voglia e oggi è stata una grande soddisfazione. I tifosi hanno urlato, mi sono mancati molto. L’emozione è stata incredibile, sono molto fiero dei tifosi e di averli al nostro fianco. Io provo a dare tutto, darò ancora di più per loro. Loro danno molto alla squadra, ed ecco perché vogliamo sempre vincere. Si ricomincia. Recupero? Era un po’ duro, ma sono uno a cui piace lavorare. Ho fatto tanti lavoro dentro-fuori per essere qui oggi. Rientro anticipato? Sono nei tempi perché quando ho fatto l’operazione mi hanno detto 6-8 mesi, io sono tornato a 7 mesi. Siamo nei tempi.

Io voglio ritrovare ritmo e poi vedremo se sarò pronto per la Coppa d’Africa. Se non lo sarò, lo vedrà anche il mister della nazionale. Io esco da un infortunio importante, abbiamo delle partite prima e potremo vedere come sto. Se non sono al top, sarebbe meglio chiamare uno che può dare il 200%. Quelli del Milan sono giocatori molto forti, sono certo che faremo bene. Spero di dare qualcosa di più alla squadra, dobbiamo essere uniti. Ritorno di Zlatan? Non abbiamo ancora parlato del suo ritorno, se torna saremo contenti. Noi stiamo lavorando, non sappiamo ancora se torna o meno. Ma dobbiamo essere concentrati

