Milan, arriva grazie a Osimhen: una freccia in attacco

Calciomercato Milan, arriva una freccia in attacco: c’è di mezzo anche Victor Osimhen.

Domani pomeriggio alle 18:00 il Milan affronterà l’Atalanta in un big match che si preannuncia incandescente. I rossoneri dovranno continuare sulla scia di quanto fatto nelle ultime due uscite in campionato contro Fiorentina e Frosinone. Due gare in cui Pioli non ha potuto contare su Olivier Giroud a causa dell’espulsione, con annessa squalifica di due giornate, rimediata nell’ultima trasferta prima della sosta per le nazionali di novembre contro il Lecce.

Domani a Bergamo il tecnico parmigiano può contare sul centravanti francese anche se proprio nell’ultima gara si era finalmente sbloccato Luka Jovic. L’attaccante serbo ha realizzato una rete e un assist nella partita di sabato scorso, ma molto probabilmente domani partirà dalla panchina e potrebbe quindi essere un’arma a gara in corso.

Inoltre, domani potrebbe rientrare anche Rafael Leao che lunedì sera è stato premiato alla cerimonia del Gran Galà del Calcio tra i migliori attaccanti insieme a Kvaratskhelia e Osimhen. Con i due giocatori del Napoli, il portoghese ha mostrato una grande intesa e stima.

Negli ultimi mesi, la dirigenza del club meneghino sta lavorando proprio per migliorare il proprio reparto offensivo e il nuovo nome sotto la lente d’ingrandimento è proprio quello di un connazionale del centravanti partenopeo: Akor Adams.

Attacco Milan, nuovo nome sulla lista: spunta Akor Adams

Secondo quanto riportato da TMW, la nuova idea della dirigenza rossonera per migliorare il proprio attacco è quello di Akor Adams. Il centravanti del Montpellier ha finora realizzato in campionato 7 reti in 14 partite. Bottino che ha colpito il Milan, ma che ancora non gli è valsa una convocazione nella nazionale maggiore. Il classe 2000 infatti, finora con la Nigeria ha militato al massimo in U20 disputando due gare nel Mondiale di categoria del 2019. Da allora non ha più avuto l’opportunità di mettersi in mostra con la casacca della sua nazionale anche a causa del tanto talento di cui godono le Super Eagles nel reparto offensivo.

Il club francese per cederlo chiede almeno 15 milioni di euro, una cifra non esorbitante per uno dei nuovi talenti della Ligue 1. Per non lasciarselo scappare, il Milan dovrà accelerare i tempi e battere la concorrenza. Per Adams, inoltre, questa è la prima stagione che disputa in uno dei top 5 campionati europei. Dal 2018 al 2021 ha giocato in Norvegia al Sogndal dove ha realizzato 14 reti in 51 presenze. Nell’ultima stagione, invece, ha giocato al Lillestrom dove ha realizzato 23 gol in 38 partite.