Milan-Frosinone, chi al posto di Thiaw? La scelta di Pioli

Le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone, chi al posto di Thiaw? Le scelte di Pioli e Di Francesco.

Milan e Frosinone chiuderanno il sabato di Serie A con il match delle 20:45. I rossoneri arrivano alla partita di San Siro in piena emergenza. Oltre ad aver perso Leao per infortunio prima della sosta e Giroud alle prese con la seconda giornata di squalifica, Pioli è costretto a dover fare i conti anche con l’assenza di Thiaw in difesa.

Un’assenza molto pesante considerando che non sono a disposizione né Kalulu né Kjaer. Inoltre, quella di questa sera sarà una sfida tutt’altro che semplice. I ciociari sono reduci da un ottimo inizio di stagione come testimoniato dalla decima posizione in classifica.

Le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Frosinone.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Theo Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Pulisic; Jovic

FROSINONE (4-2-3-1): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Oyono; Bourabia, Barrenechea; Soulé, Reinier, Ibrahimovic; Cuni

Queste le scelte dei due allenatori. Pioli schiera Theo Hernandez da centrale di difesa lasciando in panchina il giovane Simic. Nel Frosinone, invece, Cuni vince il ballottaggio in attacco con Cheddira.