Milan, il retroscena di Pirlo: tutti restano senza parole

Milan, il retroscena di Pirlo è spiazzante: lascia tutti senza parole.

Andrea Pirlo è tra i centrocampisti italiani più forti e qualitativi che si siano visti negli anni 2000. L’attuale tecnico della Sampdoria ha vissuto la maglia del Milan dal 2001 al 2011. Periodo condito da innumerevoli trofei: due scudetti, due Champions League, due Supercoppa UEFA, un Mondiale per Club, due Coppa Italia e una Supercoppa italiana. L’avventura all’ombra della Madonnina, però, non si è conclusa nel migliore dei modi a causa di divergenze con Allegri – allora allenatore del Milan – e la società. Il classe 1979, infatti, ha concluso l’avventura decennale con il club meneghino svincolandosi.

Dopo aver lasciato il Diavolo, Pirlo si è accasato alla Juventus a parametro zero ed è stato tra coloro che hanno dato il via agli anni d’oro della Vecchia Signora. A Torino, il centrocampista bresciano ha vissuto una seconda gioventù vincendo 4 scudetti, una Coppa Italia, due Supercoppa italiana e sfiorando la Champions League nella finale persa nel 2015 a Berlino contro il Barcellona. Inoltre, nella sua carriera il tecnico doriano ha vestito anche la maglia dell’Inter. In nerazzurro, Pirlo ha militato per due stagioni in cui ha totalizzato 22 presenze. Proprio sulla Beneamata, il classe 1979 ha rivelato un retroscena che ha spiazzato tutti.

Il retroscena di Pirlo sull’Inter spiazza tutti: le sue parole

Andrea Pirlo ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Storie di serie A in onda su RDS. Tra i vari argomenti trattati, quello che spiazza i tifosi del Milan – e non solo – è un retroscena riguardo la squadra tifata da bambino. Di seguito le sue parole. “Quando inizi a giocare da professionista non tifi più la squadra che tifavi da bambino. Pensi a fare il tuo lavoro al massimo e inizi a tifare la squadra per la quale giochi. Da bambino ero tifosissimo dell’Inter.

Mio papà mi portava a Viareggio in vacanza e quando l’Inter era in ritiro in quelle zone, li raggiungevo per farmi fare gli autografi”. Un retroscena che spiazza i supporters considerando che l’avventura all’Inter sia quella durata meno in tutta la sua carriera. Tra le altre maglie vestite da Pirlo c’è quella del Brescia con cui è cresciuto nelle giovanili prima di arrivare in prima squadra dove ha realizzato sei reti nelle 57 partite giocate. Proprio contro il club lombardo, la sua Sampdoria ha perso l’ultima partita giocata. Dopo tre vittorie di fila contro Palermo, Modena e Spezia, i blucerchiati si sono fermati e sono scesi al quattordicesimo posto in classifica restando pienamente in lotta retrocessione.