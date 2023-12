Milan, l’annuncio di Bennacer: ora i tifosi tremano

Milan, arriva l’annuncio di Bennacer dopo il rientro in campo e ora i tifosi tremano.

Il Milan ieri sera ha vinto per 3-1 il match di San Siro contro il Frosinone. Una vittoria importante per i rossoneri che si sono lasciati alle spalle le scorie relative alla gara persa in Champions League contro il Borussia Dortmund. Tre punti molto importanti anche perché il Diavolo è riuscito a vincere la seconda gara di fila in Serie A dopo quella contro la Fiorentina di settimana scorsa.

Cosa che non accadeva dal filotto di vittorie tra fine settembre e inizio ottobre contro Verona, Cagliari, Lazio e Genoa. Proprio il successo di ieri, deve essere un monito per il club meneghino a continuare su questa rotta per rimanere in scia a Inter e Juventus.

Inoltre, la serata di ieri è stata importante anche per un giocatore in particolare: Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino si era infortunato nella semifinale di andata di Champions League contro l’Inter giocata il 10 maggio e ieri è tornato in campo a distanza di 206 giorni. Il classe 1997 è subentrato al 79′ al posto di Reijnders.

Per Pioli sarà molto importante il suo rientro per il prosieguo della stagione, ma potrebbe presto perderlo nuovamente a causa della Coppa d’Africa. Proprio in merito a questa cosa è intervenuto il diretto interessato nel post partita.

Le parole di Bennacer nel post partita sulla partecipazione alla Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa si disputerà tra il 13 gennaio e l’11 febbraio 2024 in Costa d’Avorio. Una competizione che è sempre fastidiosa per i club poiché perdono i propri giocatori nel bel mezzo della stagione. Tra questi c’è il Milan che potrebbe dover fare ancora a meno dell’algerino Bennacer. Proprio relativamente alla sua partecipazione nella Coppa d’Africa è intervenuto il centrocampista rossonero nel post partita di ieri sera ai microfoni di Sky Sport. “Io voglio ritrovare ritmo e poi vedremo se sarò pronto per la Coppa d’Africa. Se non lo sarò, lo vedrà anche il mister della nazionale.

Io esco da un infortunio importante, abbiamo delle partite prima e potremo vedere come sto. Se non sono al top, sarebbe meglio chiamare uno che può dare il 200%”. Un annuncio che al momento non fa felici né i tifosi rossoneri né quelli algerini. Dopo il lungo infortunio, Bennacer vuole testare le sue condizioni e poi valutare se partecipare alla competizione africana con la sua nazionale oppure restare a lavorare a Milano per ritrovare la migliore forma.